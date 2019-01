¿Tú con quién te harías la foto: con Otegui o con Ortega Lara?

Son las 20:00, las 19:00 en Canarias:

Bueno, puede que haya quien no lo sepa, pero al César lo que es del César. La frasecita de marras es de Paloma Tortajada. Por lo tanto, claro, la hemos repetido tantas veces... Quien se la inventó para las 6 de la mañana fue la propia Paloma, que ahí está haciendo antena como tanto nos gusta.

Tres situaciones, sucedidos o hechos de los últimos días de 2018. Presagian un 2019 cuando menos complicadito, por no decir inverosímil. Uno, ahora va a Susana Díaz y le da la pataleta por eso de haber sido la más votada y no gobernar. Y lo dice en serio, eh. Dos, lo de Torra y su patología. ¿De verdad se puede negociar algo con este? ¿Hasta los Presupuestos Generales del Estado? Y tres, la polémica en torno a Vox como socio, como apoyo o como futurible.

Por el principio. ¿Cómo pueden tener tanta jeta para protestar por la suma de PP, Ciudadanos y Vox en Andalucía? ¿Quién es más supuestamente inconstitucional: Vox o los que apoyaron la moción de censura de Sánchez contra Rajoy no hace tanto, eh? ¿Cómo se puede ser tan cínico o cínica para llevarse las manos a la cabeza por no ser feminista y a la vez negociar los Presupuestos del Estado con un tipo como Torra que llama a la sublevacion sin cortarse un pelo? ¿Qué ocurre? Que si para Sánchez vale todo... Claro, si tú fueras Torra o Rufián, ¿a quién preferirías en Moncloa: al susodicho Pedro Sánchez o al tándem Rivera-Casado o Casado-Rivera? Veremos.

Segundo, lo de Torra y lo de su jefe de vacaciones perpetuas bien pagadas y aguantarlo, menuda juerga, debe ser porque ya estamos acostumbrados a sus insolencias o a sus provocaciones. Puede que sean cosas del abuelo o cosas de niños, pero el discursito de Torra en Nochevieja como si fuera Winston Churchill, ¿qué quieres que te diga? Ralló el delito y sobrepasó cualquier límite razonable.

Y es que esa es otra. Lo de los presidentes autonómicos y sus discursos es un fiel reflejo del despiporre autonómico, eh. Cada uno en su tele, cada uno en su taifa.

Y tres, Vox. ¿Te acuerdas de cómo Esperanza Aguirre le hizo la campaña a Manuela Carmena? Recordemos que Manuela Carmena no ganó las elecciones. Pero claro, tampoco Revilla ni Ada Colau o Griñán en aquellas elecciones de Andalucía con Javier Arenas. Bueno, el caso de Vox se va a estudiar en las facultades de políticas, por lo menos. La desinstitucionalización, el despiporre autonómico y el miedo. Y encima que les están haciendo la campaña gratis les convierten en clave. Y ojito, ya verás.

Un detalle. Yo estuve allí, eh, en la sede de la noche electoral de las elecciones andaluzas. Esuve en todas y en aquella sede de Vox regalaban banderitas de España con el escudo constitucional, por cierto. A la vez, en la sede de Podemos gritos y banderas republicanas. ¿Qué es más inconstitucional? En la sede de Vox se gritaba “yo soy español, español”. Y Torra llama a la sublevación con los CDR. ¿Quién está en contra de la Constitución?

En concluyendo. Ha habido una foto estos días que simboliza todo lo anterior y más. Me refiero a la polémica imagen de esa cena en Nochebuena con el presidente del PNV, Andoni Ortuzar, la lideresa socialista en el País Vasco y Otegui. SÍ, el etarra Arnaldo Otegi, ídolo del independentismo catalán a pesar de las decenas de muertos catalanes a manos de ETA, por cierto. Porque cabe recordar, eh. En casi 80 atentados que llegó a cometer ETA en Cataluña, hubo 54 asesinados y 224 heridos.

¿De verdad el PSOE de Pedro Sánchez está más cerca de Otegui y de Bildu y, por lo tanto, de lo que hicieron antes de ayer? ¿De verdad Sánchez está más cerca de Otegui que de Santiago Abascal? ¿Pedro Sánchez y sus ministros y ministras tienen un modelo de España, de Europa o del Estado del Bienestar más parecido al que propone Rufián, Otegi o Torra que al de Casado o Rivera? ¿En serio? Yo no me lo creo a no ser que resulte por puro tactismo, eh. Y no sé que es peor: que lo pienses o que sea por puro interés; que de verdad estés cerca de Otegui o de Torra o que no tengas principios ni siquiera para decirles que no. ¿Tú con quién te harías una foto: con Otegi o con Ortega Lara? ¿Con un líder de ese mundo etarra o con una víctima que años después milita en Vox?