Ángel Expósito: "¿De verdad el presidente del Gobierno agradece la labor de Iglesias en las residencias?"

Si hay algo que me cabrea profundamente es que me mientan, que me manipulen y, sobre todo, que no me dejen preguntar.

Pedro Sánchez comparece y nos clava una chapa --otra-- un mitin feminista, progresista y reformista plagado de marketing y frases hechas. Pablo Iglesias se despide y nos envía un video desde el despacho con ese tonito insoportable made in el buen chavista.

Y tragamos, y les repicamos los mensajes y les compramos las monsergas como si tal cosa. En el fondo hemos aceptado que nos mientan, que nos manipulen y que nos impidan preguntar.

Y el problema no es que a los periodistas nos impidan hacer nuestro trabajo (que también). El problema es que manejan a los receptores de la información, a los paganinis de impuestos que son los votantes... nos tratan como a un rebaño. Y no me da la gana.

Así que, como ejercicio de melancolía, voy a formular unas cuantas preguntas dirigidas a los dos protagonistas del día. A Pablo y a Pedro... a Pedro y a Pablo. Preguntas sin respuesta, pero que me parecen obvias, al menos, para demostrar que no somos tan borregos como se creen la factoría Iván Redondo Productions y su principal cliente.

Preguntas para Pedro Sánchez:

1.- ¿De verdad, sinceramente, el presidente del Gobierno agradece la labor de Pablo Iglesias en las residencias de ancianos? ¿Lo dijo en serio o iba de coña?

2.- En clave económica. ¿Saben en Bruselas que va a reformar la reforma laboral? ¿Hasta donde?

3.- En este sentido. ¿Cuál es la previsión del Gobierno sobre los ERTE? ¿Tienen la previsión de cuántos ERTES irán oficialmente a la cola del paro?

4.- ¿Va a anticipar elecciones en función de los ajustes y recortes para atacar la deuda y el déficit?

5.- En clave exterior. Un par de preguntas para Su Persona: ¿Qué le parece el hermanamiento entre Marruecos y Estados Unidos o Marruecos e Israel? ¿Le parece bien la posición de Podemos sobre el Sáhara?

6.- ¿No cree que el Gobierno y el conjunto de España estamos abandonando a Canarias ante el drama de la inmigración?

7.- Sr. Sánchez... ¿se acuerda de un tal Salvador Illa? ¿Qué fue del efecto Illa?

Y en clave catalana.

8.- ¿Estaría dispuesto a aplicar otro 155 si como amenazan Esquerra, Puigdemont y los perroflautas de la CUP... el procés continúa hacia otro referéndum?

9.- Sobre el Covid yo le pregunto a Sánchez: Un año después... ¿Por qué no visitó ninguna morgue o ninguna UCI? ¿Por marketing o es que no se atrevió?

10.- ¿En qué teoría educativa (moderna y occidental) se basa para acabar con la enseñanza concertada y con la educación especial?

Y una más, señor presidente ya puestos: ¿Por qué no informa de sus vuelos privados de vacaciones en el avión oficial? ¿Es cierto que se llevó a un grupo de amigos a los palacetes de Lanzarote y/o Doñana? ¿Si o No?

Ahora preguntas para el macho alfa. Preguntas sin respuesta que rebotarán en la pantalla de alguno de sus súbditos que le llevan las redes sociales. Por preguntar al vacío que no quede.

12 - Pablo Iglesias ¿Qué se siente al formar parte de ese 1 por ciento de la población mundial que tiene más de 800.000 dólares de patrimonio? ¿Se vive bien en la casta?

13.- Repito la pregunta que le hice a su ex jefe ¿Por qué no se atrevió, ni se atreve, a visitar una residencia de ancianos? ¿Por estrategia o por cobarde?

14.- ¿Es casualidad que sus ex estén todas colocadísimas? ¿Es casualidad que Tania Sánchez fuera diputada, Irene Montero sea ministra, que Dina Bousselham dirija un panfleto para mayor loa del líder o que Lillit Verstrynge entre en la lista de Podemos para las elecciones en Madrid?

15.- Sr. Iglesias. ¡Oh! amado líder ya no es vicepresidente del Gobierno de España. ¿Cuándo se va a retira la legión de Guardias Civiles de alrededor de su chalet?

Expósito: "¿De verdad el rescate de Plus Ultra es estratégico?"

Y algunas preguntas más para los dos. Para Su Sanchidad y para el Líder supremo.

- ¿Cuántos presos de ETA quedan por premiar? De verdad, responda mirando a los ojos de las víctimas... ¿el acercamiento de asesinos a sus casas no es la hipoteca que paga a sus socios de Batasuna? ¿No le asco esos socios?

.- ¿De verdad la aerolínea venezolana Plus Ultra, esos 53 millonazos de euros, el rescate es estratégico? Me lo explique.

.- Ya sabemos que es el Gobierno con más mujeres vicepresidentas. ¿Le parece lógico, sr. Sánchez, que con la que está cayendo tengamos el Gobierno más numeroso y el mayor número de asesores?

19.- Presidente Sánchez. ¿Ya duerme bien? ¿Cuándo mintió o cuándo mintió más? ¿Cuando dijo que no podría dormir si Pablo Iglesias entraba en el Gobierno o cuando se dieron aquel abrazo falso y cínico como pocos?

¡AH! Y MI POSDATA: Pregunta 20 para Pedro Sánchez y para Pablo Iglesias. Para el mitin y el video a sabiendas de que no van a responder:

Un año después ¿Por qué nos siguen mintiendo con los muertos por covid? ¿Por qué siguen diciendo que son 70.000 cuando ya tenemos 107.000 muertos?

¿Por qué siguen mintiendo con los muertos?