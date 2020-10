Ángel Expósito: "Termina la semana de unos presupuestos vendidos a bombo y platillo pero que son mentira"

Audio

Esta mañana, te doy mi palabra, me ha reconocido un repartidor de helados y al descargar me ha dicho: “Tron, me quedan dos días de trabajo”. Luego me he tomado un café en Colón y el propietario del local, un autónomo, un superhéroe, me ha llorado señalando a sus tres empleados que no sabe si podrá aguantar un mes más.

Así que por el uno y por el otro, a ver si consigo reflejar la realidad de la economía española. Para que lo entienda yo y lo entiendas tu. Eso si, enfádate lo justo. Si vas al volante cálmate. Y si estás trabajando, no estampes el ordenador contra la pared.

Hoy nos han dicho que la economía española ha repuntado un 16 por ciento en el tercer trimestre. Lo que dicen menos es que seguimos más de 8 puntos por debajo del año pasado. Esto en lo macro, porque tu te preguntarás: ¿Y de mi ruina qué? Pues ahí voy. Termina la semana de unos presupuestos del Estado vendidos a bombo y platillo pero que son mentira. Y si no escucha, seguro que te ves reflejado en alguno de estos puntos:

Las claves de la situación de España

Uno. El 10 por ciento de los autónomos que han sobrevivido dicen que cerrarán en breve. Esto significará 500.000 parados. No aguantarán mucho más.

Dos. 7 de cada 10 hoteles ha cerrado. En riesgo 750.000 empleos. Los ingresos del turismo español equivalen a hace 25 años.

Tres. Desde marzo a hoy, y continuarán, han cerrado 67.000 comercios.

Cuatro. Bares y restaurantes advierten de 400.000 empleos en peligro. Prevén hasta 90.000 cierres para siempre.

Cinco. Antes del toque de queda, imagínate ahora, el ocio nocturno ha cerrado 27.000 empresas. Insisto, dato antes del toque de queda.

Seis. La fabricación de coches ha caído un 35 por ciento.

Siete. El sector de la cultura calcula 1.300 millones de pérdidas.

Ocho. Esto no va de millonarios y rentas altas. ¡Ojo! Otro ejemplo: 1 de cada 3 peluquerías puede cerrar.

Nueve. El precio de tu cesta de la compra ha subido un 3 por ciento según la OCU.

Y diez. Cáritas cuenta más de 40.000 personas sin hogar. En la calle. Un 25 por ciento más que antes de marzo.

Y a modo de conclusión, mira qué dato más espeluznante me apunta mi compañera Belén Miguel: Las funerarias han contratado a 1.800 trabajadores más en las últimas semanas. 1.800 empleados más en los servicios funerarios para evitar un colapso como el que sufrieron en primavera.

¿A que así se entiende mejor la realidad de la economía española? ¿A que se comprende mejor que vamos al 20 por ciento de parados, mejor que lo del 16 por ciento del PIB del tercer trimestre o lo del techo de gasto en los Presupuestos?

Y mi posdata. Con todo lo anterior, con esa quiebra total, el Gobierno se sube el sueldo un 0 9 por ciento. En enero se lo subieron un 2 por ciento. O sea, el Consejo de Ministros más numeroso de toda Europa se ha subido el sueldo un 3 por ciento solo en 2020. En medio de este desastre, este Gobierno no sólo no tiene ni un solo gesto, sino que se suben los sueldos un 3 por ciento durante este nefasto 2020.

Ni un solo gestito, aunque fueran "pinuts" desde el Consejo de Ministros. Ni siquiera por empatía o solidaridad con los más perjudicados por la hecatombe.