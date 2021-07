Ángel Expósito: "No me quiero imaginar lo que el régimen es capaz de hacer para acallar las manifestaciones"

Audio

El Gobierno de España (en la parte DEL PSOE) cambia de nombres pero poco más. Con la importancia que tienen las personas. Dos claves me parecen fundamentales: Podemos sigue como estaba en "su" Gobierno dentro del Gobierno de España y las herencias de los ministros salientes ahí están con Su Sanchidad como todopoderoso carnicero. Ahora vuelvo con la remodelación del Gobierno. Antes me quiero fijar en lo que está pasando en Cuba.



Desde aquella crisis de los balseros en agosto de 1994 no se recordaba una revuelta igual contra la dictadura castrista. La diferencia es que a aquellos se les invitó a marchar hacia Miami. Y estos de ahora protestan, directamente, en las calles de Cuba.

Dicho esto, espero lo peor por parte del régimen cubano. Las dictaduras no dejan de serlo por unas manifestaciones provocadas por el hambre, la miseria y el aplastamiento.

Y por otra parte, espero otro ejercicio de cinismo más de esta parte del mundo hacia Cuba y sus países de influencia. A todos los progres de pacotilla que miran para otro lado les hacía yo vivir allí, una semana, pero como una cubana.



Toda la atención a qué está pasando en Cuba. Mucho más que un símbolo para España (por razones históricas) un país fundamental para América (por la extensión del castrismo).



De vuelta a casa: Varias puntos para analizar al nuevo Gobierno:

1.- Nadia Calviño vicepresidenta primera. Ante Europa, digo yo, salimos ganando. Algo es algo y se calentaba los pies con una cerilla.

2.- Menos mal. Margarita Robles sigue en Defensa después de que la rumorología le pusiera ahí a José Luis Ábalos semanas atrás. Un Ábalos sobre el que aún no sabemos la verdad de su ejecución.

3.- Óscar López es escuela Pepe Blanco. Ahí conoció a un joven (como él) Pedro Sánchez. Un fontanero al frente del Gabinete en lugar de una empresa de marketing.

4.- Se van, sí, pero nos dejan su herencia. González Laya (la breve) se va dejándonos un marrón histórico con Marruecos. Un marrón de imprevisibles consecuencias todavía que va a costar mucho solucionar.



5.- Se va Isabel Celaa y nos deja una lamentable ley de Educación que no hay por dónde cogerla. La LOMLOE.

6.- Se va el ministro de Justicia y nos deja unos indultos como humillación insoportable. En los tres casos: Marruecos, Educación e indultos, el culpable es Sánchez. Y ahí está el tío.

7.- Podemos sigue tal cual. A la espera de la próxima pifia. Garzón, Castells o Ione Belarra siguen siendo ministros del Gobierno de España. Te lo juro.

8.- Las nuevas ministras (desde Aragón, Puertollano o Gandía) hay que entenderlas en clave elecciones autonómicas. Yo soy Lambán o García Page y no les arriendo las ganancias.

9.- Sánchez sigue siendo débil. Muy débil. Podemos, Esquerra Republicana y hasta Batasuna le tienen cogido por Su Sanchidad. ¡AH! y un PNV que como para fiarse.

10.- Se mantiene un Gobierno inmenso, insoportable, un ejemplo de malgasto vergonzoso. Como si pudiéramos pagar a los 1.000 "asesores" a dedo y una estructura insultante con la que está cayendo. Todo sea por loa a Su Persona.

Posdata: ¡Atención! a lo que está pasando en Cuba. La noticia es que los cubanos protestan y piden libertad.

Yo no sé si esto servirá para algo. No me quiero imaginar lo que el régimen es capaz de hacer para acallar las manifestaciones... pero ¡Atentos! a las consecuencias en el resto de las dictaduras en Latinoamérica.

Porque el régimen cubano influye y dirige en Nicaragua, Bolivia, Perú... y, por supuesto, en Venezuela.

La noticia, insisto, que miles de cubanos se atreven a protestar contra su miseria. Las consecuencias... no lo sé. Nunca habíamos vivido esto. Lo último parecido... aquella crisis de los balseros.