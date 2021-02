Ángel Expósito: "Hemos vuelto de Cataluña con la sensación que la política está más alejada de la ciudadanía"

Audio

Acabamos de volver de cubrir las elecciones catalanas. Y hemos regresadocon cierta sensación de... lástima. Porque esto va para largo --si es que va para algún sitio además de hacia el precipicio--. Hemos vuelto con esa sensación que confirmó que la política cada vez está más alejada de la ciudadanía. Y los periodistas, en parte, también contribuimos a ello. Como me dijo un señor que me saludó por Las Ramblas... "Sr. Expósito --me dijo-- ustedes tienen que venir más por aquí. No puede ser que nos sintamos tan solos".

Y es cierto. Ya sea por cesiones, por errores, por falta de perspectiva o por el poder... solo por el poder... el resto de España hemos ido cediendo espacio, traspasando competencias y abandonando Cataluña. Y mientras tanto los independentistas encantados porque, por la fuerza de los hechos, han ido avanzando en su proceso. Y en ese procés hacia ninguna parte, la clave ha sido la educación.

¿Qué ocurre?... pues que lejos muy lejos de revertir la situación, vamos de mal en peor. El suicidio colectivo de Cataluña se contagia a medio y largo plazo hacia Baleares o Valencia. Y parece que a nadie le importa. Titular hoy de ABC: Celaá hace la vista gorda ante 300 colegios de Baleares sin ninguna asignatura en español. La Alta Inspección Educativa descarta actuar en los centros para que los alumnos reciban un mínimo del 25% de clases en castellano. Dice que «no procede», mientras el Govern balear se niega modificar los proyectos lingüísticos apelando a un informe ‘fantasma’.

¿Acaso nadie se da cuenta de lo que está pasando y de lo que va a pasar en muy pocos años? ¿Qué teoría política progresista y reformista avala el suicidio histórico? El proceso de inmersión, como cimiento del independentismo, lo intentó y avaló Jordi Pujol y los gobiernos de Madrid, uno tras otro desde hace 40 año. Todos han caído en la trampa. En la trampa del poder sin la menor perspectiva. Eso es lo que yo, un simple periodista que llego, veo, lo cuento y me voy, percibo en Cataluña. Insisto: el problema es que ellos avanzan gracias a la desazón, a la huida y al abandono del resto de España.

Por supuesto que los independentistas han caído en número de votos, al igual que muchos constitucionalistas se han quedado en casa, pero no es menos cierto que desde el Gobierno de España se les dejó hacer, se les deja y todo pinta que se les va a seguir dejando.

Encarcelamiento de Pablo Hässel

A donde llega el disparate que un tal Pablo Hässel se ha convertido en líder, referente intelectual y símbolo de las libertades para Pablo Iglesias, para Alberto Garzón y para unos cuantos perroflautas de esos que, lo siento pero es así, tanto abundan por Barcelona. El rapero Pablo Hässel, detenido por los Mossos para llevarlo a prisión tras su condena. El... "artista"... se refugió en la universidad de Lérida y le han detenido sin grandes problemas. Alguien le dijo que se metiera en la Uni y que así saldría en el telediario de hoy. Bueno pues dicho y hecho. Pero a lo que voy. La peña por Barcelona buscando trabajo y futuro, como tu, y medio gobierno de España y más de media clase política catalana... defendiendo a un tipo que escribe esto en alguno de sus ripios:

"Una página de Lenin más que toda la escuela me enseñó" /// "Por Lenin te juro que antes muerto que agachado" /// "Vomitas sobre Cuba y no puedes pagarte la carrera". /// "Más quisieras tú un presidente como Fidel Castro, cuando para ser operado casi un año estás esperando". ///

¿Este merece la cárcel? Por supuesto que No. Lo que merecen Pablo Hässel, Errejón, Monedero o la parejita del casoplón de Galapagar es que les mandaran un año a Cuba, pero a vivir como un cubano de verdad. No como las dos que viven en Suiza de la CUP. No como vivían los de Podemos en Venezuela. Allí... a hacer la revolución y a luchar por la independencia con Pablo Hässel y sus raps, pero a vivir como un cubano o a arrastrarse entre la miseria como una venezolana. ¿A que no hay?

Dicen que se ve la luz al final del túnel de la pandemia (y quiero creer que es verdad). Aseguran que en unos meses las vacunas se habrán generalizado (¡Ojalá!)... pero vuelvo de Cataluña con mal rollo. Con mala gana. Porque lejos de pensar algo se arreglará algún día... esto pinta... como pinta. ¡AH! Y MI POSDATA... Una duda que me asalta desde el domingo por la noche.

Cuando Salvador Illa salió a celebrar los resultados en la sede del PSC, lo hizo junto a Miquel Iceta, dando palmas y bailando, y con Iván Redondo levantando el puño como señal de victoria. Supimos que Iván Redondo se ha dedicado en cuerpo y alma a la campaña de Salvador Illa. En su designación, estrategia, en sus mensajes y en la campaña. Y digo yo: ¿Iván Redondo no es el jefe de gabinete del Presidente Pedro Sánchez? ¿Quién le ha pagado el sueldo estas semanas... el PSC o la Administración del Estado? ¿Para quien ha trabajado este señor... para los socialistas catalanes o para el Gobierno? Dicho de otro modo... estos meses que Iván Redondo ha dedicado en cuerpo y alma a Salvador Illa... ¿Quién se los paga?... ¿los afiliados socialistas en Cataluña o le pagamos tu y yo el sueldo? El jefe de gabinete de la Moncloa desaparece en comisión de servicios electorales y aquí no pasa nada. Y eso si... tu y yo... a seguir pagando el dispendio y la mamandurria.