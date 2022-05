Ángel Expósito: "Hay dos asuntos que afectan directamente a nuestra seguridad: Rusia y Cataluña"

Audio

Es mucho más que una decisión política o un nombramiento tras un cese. Es mucho más que una sustitución como ha intentado defender Margarita Robles, ministra de Defensa. No. Para nada. La destitución de Paz Esteban como directora del CNI es mucho más que una argucia del presidente del Gobierno. Es una cesión vergonzosa. Es una demostración pública de quién manda en España o, cuanto menos, de quien influye hasta lo más alto.

Sustituye a Paz Esteban, Esperanza Casteleiro. Hasta hoy número 2 de la ministra de Defensa. La ya ex secretaria de Estado de Defensa lleva toda su vida ligada al CNI, he coincidido en varios viajes y actos con esta señora y me parece, como debe ser, discreta, seria y muy profesional.

Pero esto no es una cuestión de nombres propios. No. Para nada. Es un gesto de claudicación desde la Presidencia del Gobierno de España hacia un socio que, antes de ayer, dio un golpe de Estado en Cataluña. Un socio que negoció con Rusia, que nos echó un pulso en toda regla y que mantiene que Ho tornarem a fer. Que lo volverán a hacer.

Yo no sé cómo se las va a apañar doña Esperanza Casteleiro al frente del CNI solo sé que más le vale (más nos vale) encontrar la fórmula para seguir investigando a esta gente. ¿Y sabes qué? Que seguro que lo hará.

Alguien muy próximo al presidente Sánchez, un auténtico experto en cuestiones de Seguridad y Asuntos Exteriores me dijo hace pocos años, al poco de que Su Persona llegara a la Moncloa:

"Hay dos asuntos que afectan directamente a nuestra seguridad y que, en verdad, son los únicos que deberían preocuparnos: Rusia y Cataluña."

Eso me lo dijo años antes de la guerra de Ucrania y, eso sí, pocos meses después del golpe en Cataluña. Me lo dijo con los líderes del procés aún en la cárcel y con los rusos malmetiendo en el Brexit, con Donald Trump y con el independentismo catalán. Y lo sabía todo el mundo.

Luego aparecían los problemas con Marruecos, la pifia con el líder del polisario acogido en Logroño, la invasión de niños en Ceuta, lo de siempre, pero peor.

¿Dónde está el problema para haber llegado al cese de uno de los más altos cargos del Estado? ¿Cuál es el motivo real para cesar a la directora del Centro Nacional de Inteligencia, Paz Esteban?

Solo hay uno. Y es tajante: Sánchez vende a quien sea con tal de permanecer en Moncloa. No es que no tenga complejos ni límites personales, que los tiene, Sánchez es capaz de destruir, ceder, vender y rendirse ante quien sea con tal de seguir como presidente del Gobierno.

A Pedro Sánchez le dan lo mismo: la moción de censura contra Rajoy, los indultos a los líderes del procés, soltar y premiar a los asesinos de ETA, hacer vicepresidente del Gobierno a Pablo Iglesias. Le da lo mismo destrozar la Educación para generaciones, que la fiscal general del Estado sea Dolores Delgado, que el ministro de ¡Universidades! sea un independentista de Ada Colau o que los asuntos sociales estén en manos de comunistas bolivarianos.

Es capaz de engañar a todo el mundo a la vez. Es capaz de decapitar a Abalos o a Carmen Calvo al día siguiente de ratificarlos en público. Te pacta con Batasuna la reforma laboral o el plan contra la guerra haciendo creer que va a pactar con el PP cambiando en el último minuto el procedimiento.

Le da igual montar una Cumbre de LA OTAN para mayor loa y autobombo, le da lo mismo que miembros de su consejo de ministros se manifiesten contra la OTAN y defiendan a Putin.

Y todavía, Puigdemont, Junqueras, Pere Aragonès o Rufián le piden cabezas y les otorga la cabeza de la directora del CNI. ¡Qué espectáculo! ¡Qué bochorno! ¡Qué catadura moral y política!

¿Te imaginas a los colegas o subordinados de Paz Esteban? ¿Te imaginas a los jefes de los servicios de Inteligencia de Francia, Estados Unidos, Italia o Alemania cuando Paz Esteban se haya despedido de ellos?¿Cómo se despedirá esta señora de sus compañeros? A buen seguro les pedirá que sigan sirviendo a España y a los españoles y seguro que lo harán, pero ¿será con la misma confianza en sus jefes?

Este hombre mantiene sentada en el Consejo de Ministros a Irene Montero y se carga a la directora del CNI. Alberto Garzón sigue siendo ministro con sus santos poderes y Sánchez decapita a una altísima funcionaria del Estado.

Le tienen cogido por los escaños. A él y a nosotros.

¡Ah! Y mi Posdata, Margarita Robles y Gabriel Rufián.

En cuanto pase la cumbre de la OTAN y como se lo pidan los golpistas catalanes. Pedro Sánchez, se la carga.