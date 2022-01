Ángel Expósito: "El encuentro entre Sánchez y Scholz pretendía ser una fiesta socialdemócrata"

Audio

Hoy es uno de esos días raros. Por un lado, la actualidad nos empuja hacia el bla, bla, bla que nos marca la política. Y por otro, en clave personal, seguimos dando vueltas a las imágenes que acabamos de dejar atrás en la isla de La Palma.

Sieeeempre nos pasa lo mismo. Nos metemos de hoz y coz en la vida y, en este caso, en el volcán... y luego nos cuesta sacar de la memoria los olores, las fotos, los testimonios. Lo comentaba en el avión esta mañana con un guardia civil GRS de Zaragoza que terminaba su despliegue en la isla: "Será imposible olvidar lo que hemos visto y vivido en la falda del volcán".

Pero la vida sigue. Volveremos a La Palma. No debemos olvidarnos de esta isla y no nos vamos a olvidar.

Por lo demás, como es un día tan raro, por eso de la descompresión informativa poco a poco, he seleccionado unas cuantas noticias entre el surrealismo y el escandalazo. Noticias made in Spain o para no echar gota. Ahí va mi selección de breaking news.

1.- Sigue coleando la visita a Moncloa del canciller alemán Olaf Scholz. Titular: Sánchez sugiere que las cuentas de España no serán "sostenibles" si Bruselas reimpone el rigor fiscal.

El canciller en Madrid y la Comisión en Bruselas advierten a España de la vuelta de las reglas fiscales. Recuerda lo que Luis de Guindos, vicepresidente del BCE, nos dijo aquí, en La Linterna. El encuentro entre Sánchez y Scholz pretendía ser una fiesta socialdemócrata, pero las diferencias entre España y Alemania son de cuentas públicas.

Dicho de otro modo: Habrá que ajustar y recortar. Es cuestión de tiempo. De poco tiempo. Y será este nivel de políticos quien haya de gestionar la postpandemia.

2.- Hablando de gastos y dispendios:

La Mesa del Parlament catalán rebaja de cinco a tres los años en que los funcionarios con más de 15 años de servicio pueden cobrar un sueldo "sin dar un palo al agua" antes de jubilarse. Prueba tú, autónomo, a hacer lo mismo. Tú, empleado, prueba a decirle a tu jefe que te pague por la cara tres o cinco años más de sueldo sin currar. Ya verás. El diario Ara destapó que hay hasta 21 trabajadores acogidos a la llamada 'licencia por edad', que les permite cobrar sueldos sin trabajar por una partida de 1,7 millones de euros al año. sueldos de hasta 10.000 euros al mes que hemos pagado tú y yo.

Se confirma que a la hora de trincar son tan españoles como los mangantes de los ERE, de la Gürtel o del caso UGT.

3.- Esta es muy buena. El 'procés' pidió al Barça contratar empleados y empresas ficticias para financiar el 1-O. La propuesta fue trasladada al ex presidente Bartomeu en nombre de Puigdemont. No irían a trabajar (tampoco) y los sueldos servirían para sufragar las actividades indepes.

En efecto. Más que un club. Como le escuché a Tomás Guasch: mira que hay que trabajárselo para hundir una marca como F. C. Barcelona.

4.- En la misma línea, los secesionistas intentaron que el Barça pagara la fianza de Artur Mas: "Tenéis que darnos 2,6 millones por patriotismo".



Un enviado de la ex presidenta del Parlament, la tal Nuria De Gispert, se dirigió a Bartomeu para exigir que el Barça pagara el embargo impuesto por el 9-N. La respuesta de Bartomeu, leo en El Mundo, fue: "Soy súper patriota, pero no puedo".

Súper patriota pero la pela es la pela. Mucho procés, pero el embargo te lo tragas tú, molt Honorable. Le faltó pedir que lo paguen los Pujolone. Como le escuché a Herrera hace años: "Vivir del independentismo pero nunca en la independencia".

y 5. MI POSDATA. Carmen Calvo en una de sus tertulias en la Cadena Ser... critica el desmontaje de la igualdad: "Su falta de construcción también está alojada en pequeños detalles, dice. Cuando nos dedicamos a desmontar la sanidad pública y a privatizarla, estamos desmontando la igualdad".

Dijo doña Carmen Calvo: "Cuando la proclama política es tan trilera como ‘quiero bajar impuestos pero mejorar los hospitales’. Eso es una gran mentira, no es posible. Y cuando esto se resiente, se resiente la calidad de lo que le llega a las capas más frágiles".

Y lo dice una señora que, siendo vicepresidenta del Gobierno, marzo de 2020 se contagió de covid y se trató en la clínica Ruber. Con un par. Critica la privatización de la sanidad (lo que en sí mismo es mentira) pero ingresa en la Ruber cuando está enferma.

Es como el otro ex vicepresidente del Gobierno acusa al sector del ladrillo de tumbar la ley de vivienda y lo dice el del casoplón de Galapagar con la calle cortada por la Guardia Civil para que no le importunen. Y no se les cae la cara de vergüenza. Y lo dicen sin sonrojarse.