Ángel Expósito: "Termina la semana de unos presupuestos vendidos a bombo y platillo pero que son mentira"

Esta mañana, te doy mi palabra, me ha reconocido un repartidor de helados y al descargar me ha dicho: “Tron, me quedan dos días de trabajo”. Luego me he tomado un café en Colón y el propietario del local, un autónomo, un superhéroe, me ha llorado señalando a sus tres empleados que no sabe si podrá aguantar un mes más.

Así que por el uno y por el otro, a ver si consigo reflejar la realidad de la economía española. Para que lo entienda yo y lo entiendas tu. Eso si, enfádate lo justo. Si vas al volante cálmate. Y si estás trabajando, no estampes el ordenador contra la pared.

Hoy nos han dicho que la economía española ha repuntado un 16 por ciento en el tercer trimestre. Lo que dicen menos es que seguimos más de 8 puntos por debajo del año pasado. Esto en lo macro, porque tu te preguntarás: ¿Y de mi ruina qué? Pues ahí voy. Termina la semana de unos presupuestos del Estado vendidos a bombo y platillo pero que son mentira. Y si no escucha, seguro que te ves reflejado en alguno de estos puntos: