Ángel Expósito: "Hemos vuelto de Cataluña con la sensación que la política está más alejada de la ciudadanía"

Acabamos de volver de cubrir las elecciones catalanas. Y hemos regresadocon cierta sensación de... lástima. Porque esto va para largo --si es que va para algún sitio además de hacia el precipicio--. Hemos vuelto con esa sensación que confirmó que la política cada vez está más alejada de la ciudadanía. Y los periodistas, en parte, también contribuimos a ello. Como me dijo un señor que me saludó por Las Ramblas... "Sr. Expósito --me dijo-- ustedes tienen que venir más por aquí. No puede ser que nos sintamos tan solos".