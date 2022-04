Ángel Expósito: "¿Alguien se fía de alguien en esta España nuestra? ¿Entre nuestra clase política?"

Son las ocho, las siete en Canarias

¿Alguien se fía de alguien en esta España nuestra? ¿Entre nuestra clase política?

Pedro Sánchez no se fía de Podemos, Yolanda Díaz no se fía de Sánchez, Pablo Iglesias no se fía de Yolanda Díaz, Rufián no se fía de ningún ministro y ningún ministro se fía de Rufián, ni de Otegui ni de Puigdemont.

Pero es que Puigdemont solo se fía de los rusos. El PP no se fía ni de Sánchez, ni de los socios, ni de Vox y Vox tampoco se fía de Feijóo.

Y queda el PNV de quienes tampoco se fía ninguno (con razón) y así termino como empecé: Sánchez no se fía absolutamente de nadie, solo se fía de sí mismo y no sé yo. Depende del maquillaje de ese día.