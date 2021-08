El nuevo DNI ya es una realidad. Y como siempre pasa, ha generado debate. No a todo el mundo le gusta. Pero, ¿nos ha gustado alguna vez? Si no era por la foto era por otra cosa. Pero siempre fue un documento tan necesario como controvertido. Por eso he pedido a Jon Uriarte que abordemos el tema. Al fin y al cabo...es un indocumentado.