La sobreexposición de los niños en redes sociales y cómo viajar con nuestras mascotas

Como cada miércoles hablamos de lo que más nos importa. Hablamos de familia y hoy con Amparo Latre. En vacaciones vivimos más momentos de relax, momentos más divertidos y quien mas y quien menos comparte fotos en redes sociales de donde va. Pero ¿qué pasa cuando con demasiada frecuencia aparecen nuestros hijo con demasiada frecuencia? Hablamos con Borja Adsuara, profesor del máster en Derecho digital en el Centro Universitario Villanueva. También, en verano, muchas familias viajan con sus mascotas y para ello hablamos con Elena Fernández, fundadora de Dog Vivant.

El profesor Adsuara asegura que “es bastante general, pero no nos puede extrañar ya que estamos en un entorno en donde se comparten fotos continuamente, pero yo no haría alarmismo de esto, el problema son los excesos”. Añade que es necesario distinguir cada caso ya que una cosa es compartir una foto en un grupo pequeño o con la familia o ser un “influencer” con millones de seguidores y exponer a tus hijos ahí. “El derecho tiene que ver mucho con el sentido común, no podemos aplicar las mismas normas de usos razonables en grupos de whastapp o redes sociales configuradas con privacidad que al uso o sobreexposición que hacen algunos “influencers” para tener mas seguidores.

Para Adsuara, el mayor caso de dificultad que podemos encontrar es “cuando los padres están separados, basta que uno suba la foto del hijo para que el otro por fastidiar diga que está exponiendo a su hijo sin consentimiento. Pero para que un caso acabe en manos de la justicia tiene que haber una actuación de la Fiscalía de menores porque un padre o una madre esté explotando a un hijo, por ejemplo, para hacer vídeos graciosos hasta que el hijo lloraba, salvo esos casos, lo otro está más a juicio de los padres”, sentencia Borja.

El Tribunal Supremo español ha reconocido que el derecho a la intimidad y a la propia imagen tiene que ver mucho con la adolescencia ya que es justo cuando se construye la personalidad y hay que respetarlo, oírlo y hacerles caso sino quieren aparecer en las fotos que cuelgan sus padres en una red social. Llegar al caso de que denuncien a los padres es excepcional.

Además, hay que tener en cuenta que en verano se producen situaciones que apetecen compartir y en el momento que pones una foto con niños sabes que vas a tener más “clicks” y eso para los mayores es una tentación. “Lo que nos debería preocupar a los padres es que, ahora recientemente, se ha desarticulado una red de fotos de niñas 10 o 12 años que hacian “sexting”, eso es lo que nos debería preocupar”, afirma Adsuara. “Una madre tiene más “likes” si pone una foto de su hijo, pero la hija tiene más “likes” si sube una foto sexy y también lo sabe y de entre estas dos cosas lo que ms me preocupa es lo segundo”, concluye el profesor.

En cuanto a los viajes con mascotas Elena Fernández nos cuenta que las familias que viajan con perros prefieren apartamientos turísticos y casas rurales aunque los destinos urbanos también están creciendo. La mayoría de las familias tienen solo un perro pero cada vez más gente adopta más de un perro y eso lo complica. “En la web Dog Vivant tenemos un filtro de alojamientos que aceptan más de un perro y la encuesta del informe arroja el dato de que solo el 21% “dog friendly” limitan a uno, pero es cierto que hay cierta limitación”, afirma Elena.

¿Qué cuestiones tenemos que tener en cuenta a la hora de viajar con perro a un sitio? Llamar o visitar páginas como Dog Vivantq que tienen en cuenta las principales cosas si tienen suplemento o si pueden acceder a las zonas comunes, si hay jardines o piscina y si pueden acceder para saber si son lugares accesibles con mascotas o no. “Apenas el 17% de los establecimientos no permite perros grandes y también podemos informarnos si hay algún tipo de restricción por razas o por números de perros”, asegura la fundadora de Dog Vivant. También se trabaja la información sobre la zona por si un alojamiento tiene cerca parques donde puedan ir los perros o playas caninas.