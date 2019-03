La importancia de cuidar el suelo pélvico

Hay muchas cosas que suceden después de un embarazo y después de un parto. Cosas para las que no siempre la mujer está preparada porque no recibe información sobre todo y piensa que a ella no le va a pasar. En este espacio semanal en el que hablamos de familia con Laura Otón, lo hemos dedicado al suelo pélvico.

La mayoría de las veces se considera un tema tabú. La mujer piensa que es algo normal y lo mantiene oculto porque le pasó lo mismo a su abuela y a su madre, por lo que decide aguantarse con sus consecuencias como son las pérdidas de orina. Otra cosa que sucede, es que cuando se daña el suelo pélvico influye también en las relaciones de pareja, lo que puede provocar un distanciamiento en el matrimonio. Para hablar de soluciones a este problema nos ha acompañado Sabrina Giovinazzo, fisioterapeuta.

''Por vergüenza muchas veces preferimos normalizar un problema en vez que tratarlo''. Sabrina nos cuentas que las mujeres que llegan a la consulta suelen presentar una patología en estado avanzado. ''Es muy bajo el porcentaje de pacientes que acuden con la intención de prevenir''. Uno de los principales problemas es que nos educan para prevenir patologías o enfermedades y solemos actuar cuando el problema ya nos supera.

Sabrina también nos ha contado las pautas que toman con cada paciente. ''Antes de nada lo que se realiza es una valoración para definir el tipo de incontinencia, luego vemos si hay factores asociados y después de haber realizado la valoración se plantea cuál es el tratamiento''.

En el podcast 'hablar en familia' de cope.es con Amparo Latre y Laura Otón encontrarás temas de los que tratan a fondo y sin tapujos.