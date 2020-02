Nigel Farage se lleva un 'Zas' por "reconocer que es un personaje ruin y mentiroso, y alardear de ello"

Whats going on! Pues hoy, primer día laborable sin el Reino Unido, se lo come Nigel Farage.

Hemos sido unos privilegiados, Gelote. No sé si te das cuenta, pero hemos tenido la suerte de ser contemporáneos de referentes intelectuales, de ilustrados que han sido verdaderos faros de occidente. Pero todos se quieren ir. Todos nos quieren dejar solos. Puigdemont, Torra, Rufián, Nigel Farage… todo se empieza a desmoronar, Gelote.

Y el primero en cumplir su palabra, lo que es una muestra de coherencia que no han tenido otros, ha sido Nigel Farage. 20 años intentando irse de la Unión Europea y cobrando por ello… de la Unión Europea. Lleva haciendo campaña por salir antes incluso de entrar. Eso sólo lo hace la gente excepcional. Por eso, la semana pasada estaba feliz. Y yo también. Escucha.

Audio

Listen to me, Nigel. Para que veas cómo somos en COPE, he buscado una declaración en la que no mientes. Porque tú tienes fama de ser un mentirosillo. Eres un liar. Liiiiiiaaaaaarrrrr. Dices dos cosas. La primera, que vas a echar de menos ser el villano. Y sí. Has sido de lo más ruin, indigno e indecoroso - que es como la Real Academia de la lengua define ‘villano’- que ha pisado el Parlamento Europeo. Y dices también que has sido el villano en esta pantomima que es la Unión Europea. Pues también es verdad. Por eso, desde que te has ido el viernes, ha dejado de serlo. Así que a este payaso le toca buscar otro circo.

Por cierto, imagino que ya habrás despedido a tu mujer, a la que tienes contratada como secretaria con dinero de la Unión, y que tus hijos ya habrán roto el pasaporte alemán, ¿no?

Así que, por reconocer que es un personaje ruin, además de mentiroso, y alardear de ello haciéndose el gracioso, el líder del Partido del Brexit, Nigel Farage, se lleva un… ¡Zas, en toda la boca!