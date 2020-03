Irene Montero se lleva un 'zas' por "hablar de consentimiento con testigos cuando... no hay testigos"

Julio César Herrero ha propinado un 'zas' a la ministra de Igualdad, Irene Montero, este jueves.

Yo intento equilibrar, pero es que me lo ponen muy difícil. Ayer por la noche estuvo hablando de la ley que denomina de ‘libertad sexual’. Y lo hizo en un programa de La Sexta que analiza la actualidad en clave de humor. Todo un acierto. Así responde cuando le preguntan qué herramientas tendrán los jueces para saber si ha habido o no un consentimiento explícito.

Audio

Vamos a ver, Irene. Supongo que serás una de las mujeres prestigiosas que ha redactado la ley, de las que habla Echenique. Ha sido escucharte y pensar: “Ésta tiene que ser una de ellas”. Así que los jueces van a tener las mismas herramientas con las que conocen otro tipo de delitos, ¿eh?. Y dices que, por ejemplo, si roban en tu casa y no hay cámaras ni testigos, los jueces tienen todo tipo de pruebas como las testificales y los testigos…

Escúchame una cosa, Irene. La prueba testifical es el testimonio que da un testigo. Así que prueba testifical y testigo no son dos medios distintos, sino él mismo. Pero lo verdaderamente sorprendente es que mantengas, con el autoconvencimiento habitual, que si en un robo no hay testigos los jueces pueden disponer de testigos para saber cómo ocurrió. Pero, a ver, ministra: que si no hay testigos, no hay testigos. ¿Cómo va a tener el juez testigos si estás diciendo que no los hay?

En fin. Igualdad. Menos mal que hay machistas como Carmen Calvo y Margarita Robles que han impedido que las mujeres prestigiosas hagan demasiado el ridículo cuando escriben. El problema es que no pueden impedirlo cuando hablan.

Así que, por afirmar que la ley de libertad sexual permitirá al juez saber si ha habido consentimiento mediante “pruebas testificales y testigos” cuando… no haya testigos, la ministra de Igualdad, Irene Montero, se lleva un … ¡Zas en toda la boca!