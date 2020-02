Iglesias se lleva un 'zas' "por la 'normalidad democrática' de su presencia en la comisión de inteligencia"

Julio César Herrero ha decidido dedicar su Zas de este martes al vicepresidente segundo del Gobierno y máximo responsable de Derechos Sociales y Agenda 2030, a la par que líder de Unidas Podemos: Pablo Iglesias.

El vicepresidente de la Agenda 2030, que debe de ser el número de temas de los que habla, 20 o 30, justificó ayer en TVE por qué le han incluido en la comisión para asuntos de inteligencia. Escuchen.

Audio

Vamos a ver, Pablo. ¿A ti no te resulta muy cansino estar dando clase todos los santos días de lo que es democrático y moral? Dios, qué pereza. Dices que el hecho de estar en esa comisión es de normalidad democrática. ¿Es tu presencia la que da normalidad democrática a las cosas? Porque si es así, igual te has venido un poquito arriba ¿no? ¿O la normalidad democrática es que un vicepresidente entre cuyas competencias no tiene ni una relacionada ni con la seguridad ni la defensa forme parte de la comisión para asuntos de inteligencia?

Mira, Pablo. Que tú estés ahí metido porque lo hayas pedido o te lo hayan ofrecido no tiene nada que ver con la idea de democracia. Nada. Ah, y otra cosita. Que la oposición, los medios, o a quien le apetezca, cuestionen cómo se organiza el Gobierno no sólo no debe preocupar a un demócrata. De hecho, es estupendo que lo hagan. Lo que debe preocupar a un demócrata es que alguien pretenda censurar la libertad de expresión y de crítica, que ese alguien sea vicepresidente de un Gobierno, y que, para colmo del sarcasmo, lo justifique en nombre de la democracia. ¿No te parece?

Así que, por afirmar que su presencia en la comisión de asuntos de inteligencia es garantía de “normalidad democratica”, el vicepresidente del Gobierno, Pablo Iglesias, se lleva un... ¡Zas en toda la boca!