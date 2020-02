Gabriel Rufián se lleva un 'zas' por "afirmar que el Rey no representa al Estado"

Al diputado de ERC, Gabriel, Rufián.

Ayer hablábamos de los faros que iluminan el pensamiento de Occidente. Hoy, la segunda entrega. Ya saben que ayer se abrió la legislatura y que el personal está encantado con el discurso del Rey. Menos los independentistas gallegos, vascos y catalanes. No les ha gustado aunque no lo han oído. Son como Ortega Smith cuando dijo que los ministros eran espantosos en la misma declaración en la que reconoció que no sabía quiénes eran. Así que los independentistas vinieron a Madrid para decir a los medios que iban a la sesión de apertura. Qué manera más tonta de gastar el tiempo y el dinero. El portavoz que eligieron para dar la filípica – con perdón- fue Gabriel Rufián. Escuchen.

Audio

Vamos a ver, Gabriel. ¡Qué delicia es escuchar a alguien que sabe leer, que acierta con el registro, que maneja el ritmo, que respeta las pausas, que adapta el tono! No es tu caso. Pero mira. Dices que el Rey no te representa. Artículo 56 de la Constitución: “El Rey es el Jefe del Estado, símbolo de su unidad y permanencia y asume la más alta representación del Estado español”. O sea, que el Rey representa al Estado, no a ti. Y representa la unidad, no a ti. Y fíjate lo que son las cosas. Artículo 66 de la Constitución: “Las Cortes Generales representan al pueblo español y están formadas por el Congreso de los Diputados y el Senado”. Así que tú sí representas al pueblo español, aunque no te haga mucha gracia y a millones de españoles, tampoco.

Oye, y antes de acabar, un mensaje por si ves a Pablo Iglesias. Mira, vicepresidente, que ayer hayas aplaudido en pie la intervención del Rey y hayas ordenado a la tropa que no lo hicieran no es ni miserable, ni hipócrita, ni demagógico… que también. Es, sencillamente, patético y asumir que cabalgar las contradicciones pasa por tomar a la gente por imbécil.

Así que, por afirmar que el Rey representa a los ciudadanos y no al Estado y por ignorar que es él quien representa al pueblo español, aunque le pese, el diputado de ERC, Gabriel Rufián, se lleva un… ¡Zas, en toda la boca!