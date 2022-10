Ángel Expósito: "Sánchez tiene un problema de empatía y otro mucho mayor: la desconfianza. Nadie se fía de él"

El tema es el siguiente. Más allá de la reunión de Sánchez y Feijóo en la que acordaron que algún día acordarán algo... la pregunta es: ¿Feijóo se fía de Pedro Sánchez? ¿hay alguien que se fíe de Pedro Sánchez?

Yo me pregunto si Fernández Vara, García Page, Lambán, Félix Bolaños o el resto de ministros... de verdad, ¿alguien del entorno de Sánchez se fía del presidente? Por no hablar de los socios. Yo no me fiaría de Otegi, Junqueras, Rufián y Aragonès ni ninguno de estos se fía de Sánchez.