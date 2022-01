Ángel Expósito: "¿Te imaginas un heterosexual en Eurovisión? Qué escándalo"

Sobre Eurovisión y el debate en torno a la canción española que irá al festival.

1.- No somos, así en general, no somos más ridículos ni horteras porque no nos entrenamos.

2.- ¿De verdad este es un tema para que Podemos lo lleve al Parlamento?

3.- ¿De verdad el tema ese de las tetas era una buena canción? ¿En serio?

4.- Cuando no son las brujas en Cataluña, es Garzón con la huelga de juguetes y ahora, la canción de Eurovisión.

y 5.- Esto se liado con una cantante cubana-española que ha ganado a la señora de la tema de mamáo algo así. ¿Te imaginas que hubiera ganado un tío del Real Madrid, taurino y hetero? ¿A dónde habríamos llegado?

¿Un tío heterosexual en Eurovisión? Qué escándalo.