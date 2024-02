Expósito se indigna por un detalle que resaltan los medios del crimen de Castro Urdiales: "¿Es importante?"

La Guardia Civil ha detenido a los dos hijos menores, adoptados y de procedencia rusa, de la mujer de 48 años, que esta noche ha aparecido muerta dentro de su coche en un garaje de Castro Urdiales, Cantabria. Su nombre, Silvia López, cuyo cuerpo contaba con signos de violencia y estaba amordazada.

"Evidentemente, cuando aparece una mujer muerta en esas circunstancias y los hijos no se sabe dónde están", explica en Herrera en COPE, el jefe de Interior de la Cadena COPE, Juan Baño, "uno piensa en otro tipo de hechos, no piensa que son los hijos los autores de semejante barbaridad".

Cómo eran los supuestos autores del crimen de Castro Urdiales



Antonio Arribas, sacerdote de la parroquia en la que la madre era catequista, explica en COPE que “aparentemente eran niños normales, uno de ellos más así introvertido y el otro más bueno. Yo les sacaba a veces a leer algo en la Misa o lo que fuese porque eran muy dispuestos y los padres encantados".

El párroco sí admite que "algún problemilla tenían, pero claro tampoco se lo hacían ver porque les han tratado como hijos propios; porque veías la apariencia que no eran biológicos, pero, en ningún momento, ninguna apreciación de que son adoptados o hacer manifestaciones de eso, les querían como hijos, como si los hubiesen tenido propios, biológicos".

Al parecer, a lo largo de esta semana, el mayor de los hermanos ha estado especialmente nervioso en el colegio, dicen otras fuentes a COPE que también aseguran que la madre era bastante estricta en su educación y, por ejemplo, tenía un control estricto sobre el acceso al móvil, al ordenado e internet, pero en cualquier caso, una familia normal y con una relación aparentemente normal.





Expósito, indignado en relación al crimen de Castro Urdiales



¿Es importante destacar que los asesinos de esa madre en Castro Urdiales son adoptados? ¿Que la madre es adoptiva?

El crimen es brutal. Es una película de terror. No me quiero imaginar el futuro de esos niños, no me quiero imaginar la vida que le resta a ese padre viudo o a los abuelos. No hay palabras.

Pero me pregunto, y esto sirve de crítica periodística, si es destacable o un hecho significativo, fundamental, que esos hijos de 13 y 15 años fueron adoptados por sus padres. ¿Son distintos respecto a los mal llamados biológicos? ¿Qué pasa? ¿Que estaban predispuestos? ¿La madre, Dios me perdone por lo que voy a decir, les quería menos o distinto por ser adoptados? Es increíble.

Nos la cogemos con papel de fumar para no decir gitanos y decimos clanes. Para no hablar de la nacionalidad de un suceso, de un protagonista, de un criminal, por eso de no ser racista. Ni que decir tiene hablar de una etnia o de un color de piel específicamente. Y resulta que destacamos que esos niños son adoptados o que la madre es adoptiva. ¿Y?

Nadie se puede imaginar como se quiere y lo que cuesta un proceso de adopción. Nadie se lo puede imaginar lo duro que es. Pero insisto. En clave periodística: esos chicos son los hijos de la víctima. La víctima, terriblemente, es su madre. A secas.