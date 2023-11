Expósito: "Si eres CDR puedes destrozar tu ciudad y, si te pillan, no pasa nada, el Gobierno te indulta"

No se te ocurra hacer lo mismo que los CDR en Barcelona, porque que sepas que tú no entras en la Ley de Amnistía. Si eres CDR, si eres uno de los miembros de esa banda organizada de macarras violentos dirigidos perfectamente por aquella Generalitat y el tal Torra y Esquerra; puedes arrasar Barcelona, puedes destrozar tu ciudad; puedes aplastar casi hasta la muerte a los policías, a los Mossos de Escuadra o guardias civiles; puedes destrozar sin ningún problema los comercios de autónomos, de trabajadores por el centro de la ciudad... No pasa nada.

Si tienes la mala suerte de que te pillan y te condenan un juez, tampoco pasa nada. Tú tranquilo. El Gobierno de España te indulta. Pero si eres madrileño, castellanoleonés, de Toledo, si eres andaluz, de Extremadura, ceutí y así el resto de comunidades, entonces te cae la mundial.

Tienes que cumplir la ley pero, si eres CDR, no ya no solo es que se les condone la deuda, sino que se amnistía a los CDR. Aquellos batasunitos, pero catalanes, de hace cuatro años, cinco, seis, en Barcelona, en Cataluña... Es increíble. No hagas la prueba. Tú eres de segunda. Tú no eres catalán, tú no puedes aplastar policías y destrozar a tu ciudad, ellos sí. Gracias al Gobierno