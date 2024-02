Expósito critica el primer gesto de Ábalos tras haber pasado al grupo mixto: "Hazlo tú, prueba"

Ábalos, tú tranquilo que es mucho peor ponerse a trabajar. De entrada, primer día de diputado en el grupo mixto y no aparece por el Congreso.

Hazlo tú. Prueba tú a no coger el taxi, si eres autónomo a no facturar. Si eres agricultor, a no subirte al tractor mañana. ¿Por qué? Porque no te da la gana. Prueba, prueba a hacerlo. No te digo si eres camarero, si eres enfermera o si eres Guardia Civil. Prueba a no presentarte en tu puesto de trabajo.

Dicho esto, Ábalos sostiene que ya no tiene secretaria, que va solo con su coche, que no tiene a nadie. Tranquilo Ábalos, es mucho peor ponerse a trabajar que ser diputado.

Imagínate que eres camarero, enfermera, médico, fontanero, albañil, guardia civil, policía, soldado, maestro... Imagínate que eres un trabajador, no te digo nada si eres autónomo, y tienes que ponerte a trabajar. Sin duda alguna todo eso es muchísimo peor. Así que tranquilo y no te quejes, que lo de ser diputado no está tan mal.