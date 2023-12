Expósito responde muy claro al gesto de Ortega Smith en el pleno de Madrid: "Me parece que es evidente"

Qué estaría diciendo Ortega Smith, el dirigente de Vox, concejal el Ayuntamiento de Madrid, si otro concejal de otro partido (ya fuera más Madrid o el PSOE) le tira una botella. ¿Nos imaginamos la respuesta? Bueno pues, no se ve en el vídeo pero, al parecer, y casi todos coinciden, Ortega Smith en el Pleno del Ayuntamiento, viernes por la tarde, después de su intervención algo le han debido decir que ha tirado una botella de agua según se iba andando a un concejal de Más Madrid: Eduardo Fernández Rubiño.

A partir de aquí la polémica ya está servida. Para los más extremo poco les aparecerá que le haya tirado una botella. No sé si piensan lo que dicen, pero en eso están. Para el resto, lo que le faltaba para hacérselas víctimas como si hubiera pegado los tiros o, cuando su jefa por entonces, la actual ministra, le hizo así a Isabel Díaz Ayuso (gesto pistola). Eso ya, pelillos a la mar.

Ortega Smith se niega a dimitir. Aquí se puede apreciar lo que ha pasado. La derecha no puede amparar semejante actitud violenta en las instituciones. pic.twitter.com/FMjDr3yeob — Eduardo Rubiño ???‍?? (@EduardoFRub) December 22, 2023









Ni ejemplarizante, ni normal

El alcalde ha pedido que Ortega Smith deje su acta de concejal, cosa que seguro no va a ocurrir. Me parece que es evidente que a algunos se nos está yendo la pinza. Es verdad que a unos más que otros. Menudo ejemplo. Ya no sólo cuando te presentas en Ferraz grabando a los policías, sino en un ayuntamiento, en un pleno como si fuera un mini Parlamento, tirando la botella de agua al otro.

Vamos a acabar como en Taiwán, como en los países del Tercer Mundo, con los diputados a leches en mitad del hemiciclo. ¿Eso es lo siguiente? ¿Lo siguiente será salto al Capitolio de turno y liarnos a palos? En fin, yo creo que está perdiendo el tiempo ya para pedir disculpas, si es que sirvieran de algo. Porque me parece que ni es ejemplarizante, ni es normal.