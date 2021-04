Ángel Expósito, director de ‘La Linterna’ recalca la importancia del turismo para nuestro país.

“Se habla mucho del turismo y piensas en las grandes marcas multinacionales, en los grandes apellidos de las enormes familias del sector, y con razón. Pero claro, se nos olvida un aspecto fundamental, y no quiero ponerme sentimental, pero lo digo con toda sinceridad. El turismo es la gente más allá de estos yates que no vende ni un solo souvenir o una botella de agua, el turismo es la gente que ha tenido que cerrar para siempre porque no llega ninguna ayuda directa en cualquier pueblo turístico o en cualquier servicio portuario. El turismo es un inmenso valor añadido, más allá de la política y de lo que diga algún patán por pura ideología.

El turismo es un inmenso valor añadido para la economía española, forma parte de la historia de la economía española, de aquellos años 60 en esta Costa Blanca -estoy en Alicante- pero cuando en Benidorm se decide cambiar el modelo de la economía española con aquel alcalde de Zaragoza y Benidorm en una famosa reunión con Franco. El valor añadido es lo que sirve para la salud, para el bienestar y para el conjunto de la sociedad. Esto es mucho más que una lección de camareros, una lección de mal llamadas pelis o una lección de servicio.

O se apoya y se sale de esta con ese 15% del PIB que supone el sector turístico o nos vamos todos al garete. Parece mentira que en un país como este, todavía haya la que luchar por su buena prensa. Pero eso sí, el 15 % de la economía española depende de las vacunas y depende de esta temporada. No nos olvidemos, ese es su valor añadido”.