Ángel Expósito: "¿La Reina Isabel hubiera votado que sí o que no al Brexit?"

Todo Londres impresiona pero también son los del Brexit y Gibraltar. El boato, el protocolo, y la disciplina resultan, para un español como yo. Impresionantes.

¿Pero sabes qué? (y si no lo digo reviento) me choca que este ejemplo de organización y orden lo protagonice la misma sociedad del balconing o de los ultras enloquecidos en el fútbol. Ya, ya sé... una cosa no contradice a la otra... pero me llama la atención.

Porque son los mismos del Brexit.

En este sentido, yo tengo una duda. Evidentemente, en clave internacional, la decisión y la noticia del Reino Unido en los últimos años ha sido y es el Brexit.

Creo desde el primer momento que fue una decisión errónea, suicida, basada en mentiras populistas y en la demagogia ultranacionalista que impera en tantos rincones del mundo. Fue un error para el Reino Unido y, por supuesto, para nosotros el resto de europeos.

Y me pregunto: ¿La Reina Isabel hubiera votado que SÍ o que NO al Brexit?

Es más: ¿Qué hubiera votado el príncipe Carlos? (Porque cuando se votó y yo estaba aquí en Londres aquella noche) el hoy Rey de Inglaterra era príncipe: ¿Carlos III está a favor del Brexit?

La pregunta es buena, pero no sé si alguien es capaz de responderme con conocimiento de causa.