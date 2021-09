Ángel Expósito: "El mundo entero con Aukus y nosotros con el procés"

El mundo entero pendiente de Aukus, ese nuevo panorama geoestratégico que se nos presenta con EEUU, Reino Unido y Australia y nosotros con la mesa bilateral con un par de presidentes.

El mundo entero mirando como China controla el nuevo panorama industrial y comercial de la tierra y nosotros con que si ampliamos (o no) el aeropuerto del Prat. De verdad, no paramos de mirarnos el ombligo con una catetada inmensa como es el procés mientras el mundo va a 1.000 por hora. La pregunta es, ¿no hay nadie por ahí arriba (en las alturas de esta querida nuestra España) que ponga un poco de sentido común y reorganice las prioridades? ¿no hay nadie que pueda decir en voz alta que no se puede ser más paleto y que nos están adelantando a Europa por supuesto y a España mucho más por la derecha, por la izquierda, por arriba y por abajo?

El mundo pendiente #AUKUS y nosotros aquí de la mesa bilateral pic.twitter.com/THTteHax1F — Ángel Expósito (@ExpositoCOPE) September 20, 2021

No tenemos remedio. El mundo entero con Aukus, y nosotros con el procés.