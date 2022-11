Ángel Expósito, desde Nueva York: "Esta ciudad me parece el resumen perfecto de por dónde va el mundo"

En esta locura de Nueva York me parece el resumen perfecto de por dónde va el mundo. Uno piensa que el presidente de Estados Unidos tiene 80 años, quien sabe si se presentará dentro de dos, piensas que Donald Trump vuelve. Piensas que Putin está haciendo lo que hacen las bestias, lo que hacen los psicópatas, que es un animal hasta que los ucranianos se mueran de frío y de congelación.

Y a la vez piensas que nosotros estamos con el 'Sí es sí', con la Ley Trans, con malversación y vete tú a saber cuál será la siguiente después de la sedición, de las provocaciones de Batasuna.

Esta es una ciudad que está un poco al margen del resto del planeta. Por una parte tienes la locura, el disparate, la exageración de toda la vida (solo que más). Cada vez Nueva York es más diferente del mundo. El Atlántico nos separa de Europa y de la guerra. Y al sur parece que no separa nada, porque esto cada vez es más Hispanoamérica. Si alguien quiere, de verdad, aprender inglés, que no venga a Nueva York. No hace ninguna falta, desde esta locura del disparate que sigue siendo la capital oficiosa de Estados Unidos y del mundo.