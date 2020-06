Núñez Feijóo: "El Gobierno está dividido y con una gestión ineficaz, necesitan de la crispación y difamación"

El pasado 5 de abril los gallegos y los vascos estaban convocados a las urnas. La pandemia hizo que suspendieran los comicios y que se fijara para el 12 de julio la nueva fecha. Van a ser unas elecciones totalmente atípicas por la situación excepcional en la que nos hemos encontrado en los últimos meses. Esta noche nos ha acompañado Alberto Núnez Feijóo, presidente de la Xunta de Galicia y candidato del PP a las próximas elecciones.

Lo primero que ha destacar es Núñez Feijóo ha sido el desfase en la cifra de fallecidos. Ha reconocido que “llevo casi tres meses dedicando el 100% de su tiempo a la gestión y no entiendo cómo si las CCAA notificamos todos los días la cifra de fallecidos al Ministerio de Sanidad, no coincidan los datos”. Además, ha advertido que “es evidente que hay alguien que no está diciendo la verdad”.

Galicia es una de las comunidades que el próximo lunes puede pasar de fases y ha reconocido que lamentablemente “sigue desconociendo cuáles son los criterios del ministerio” por lo que no es capaz de confirmar cuándo pasarán de fase. No solo esto, sino que también ha señalado que “ningún presidente de alguna CCAA sabe cuáles son sus competencias cuando entremos en fase 3, esto es lo que hay”. Este fin de semana se reanuda la liga de fútbol profesional y una de las cuestiones que se habían puesto encima de la mesa era que se permitiese la entrada de público a los campos. En la misma línea, ha afirmado que “esta competencia se la ha arrogado el Gobierno de España y la Liga de Fútbol Profesional”.

La gestión de la pandemia y las advertencias de la Organización Mundial de la Salud sobre su riesgo ha sido una de las mayores polémicas en los últimos meses. En este sentido, el presidente de la Xunta de Galicia ha señalado que desde su comunidad “el 27 de febrero constituyeron una gestión del COVID en el Gobierno autonómico, el 1 de marzo empezamos a comprar los primeros respiradores, el 12 de marzo suspendimos las clases y el 13 declaramos la alerta sanitario”.

El presidente de la Xunta y candidato del Partido Popular a las elecciones gallegas ha visto desde fuera los continuos episodios de acalorado debate entre los diferentes partidos políticos. Desde su punto de vista “el cúlmen de todo fue la moción de censura a un presidente que había ganado dos elecciones seguidas, a partir de ahí hubo una escalada de tensión porque el objetivo no era gobernar, era estar en el gobierno”. En este sentido, ha sido muy crítico con el partido lidera el gobierno ya que ha afirmado que “cuando tienes un gobierno con 22 ministros, que no se conocen entre sí, cuando el gobierno está dividido en dos y con una gestión ineficaz, automáticamente hay que introducir señuelos del Gobierno, la crispación, la difamación y el insulto”.

Restan tres años de mandado y Núñez Feijóo ha sido tajante sobre su futuro, ha señalado que “el único objetivo de Sánchez es ser primer ministro y está dispuesto a aguantarlo todo”. Además, cree que “si las condiciones de Europa para prestarnos miles de millones de euros le hacen incómodo a Podemos seguir en el Gobierno probablemente se vaya, pero ha quedado acreditado que manda más el vicepresidente segundo que el propio presidente”.

El próximo 12 de julio se celebran elecciones en Galicia y País Vasco y Feijóo es el candidato del Partido Popular para gobernar la Xunta. Las encuestas le dan favorito pero ha advertido que “la suma de las encuestas nos da, pero el camino más rápido para perder unas elecciones es confiar en unas encuestas optimistas”. Por último, ha querido mandar un mensaje señalando que “hay una oportunidad en Galicia de tener un gobierno distinto al central,un gobierno que funcione”.