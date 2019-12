La crisis del pequeño comercio

Tiendas de ropa, zapaterías, pequeñas tiendas de electrodomésticos, panaderías, kioscos, droguerías, bares... Los pequeños comercios inundaban, no hace muchos años, nuestras ciudades y pueblos. Seguro que más de una vez tu madre te mandó ir a la tienda del barrio, esa que tenía de todo, a comprar algo que le hacía falta urgentemente. Y que no se te olvidara darle las “vueltas.”.. ¿te acuerdas? Pues esos comercios están desapareciendo poco a poco de la fisonomía de nuestras ciudades. Y no es una simple impresión o un ataque de nostalgia. Las cifras avalan que el pequeño comercio está en crisis. En los últimos cuatro años 34.000 autónomos han tenido que echar el cierre a sus negocios. Vamos a analizar las causas de esta sangría y lo vamos a hacer con al jefa de Economía de ABC, María Jesús Pérez.