Meritxell Budó se lleva un 'Zas' por obligar a los periodistas a preguntar en catalán

Julio César Herrero ha criticado a la portavoz de la Generalitat por no permitir a una periodista a preguntarle en castellano

Tiempo de lectura: 1



Este miércoles en 'La Linterna' de Ángel Expósito, el periodista y colaborador del programa, Julio César Herrero, ha propinado un '¡ZAS, en toda la boca!' a la portavoz de la Generalitat, Meritxell Budó. “Ella es farmacéutica. Sabe mejor que nadie la importancia de tomarse las medicinas y las consecuencias de no hacerlo. Pero ustedes probablemente no la identificarán por sus conocimientos sino por sus carencias, que es también una forma de conocer a la gente. La farmacéutica es muy amiga de Puigdemont y por eso la han puesto de portavoz del gobierno de la Generalitat. Lleva solo cuatro meses y se nota. Ella se esfuerza… pero no llega” le atiza Herrero.