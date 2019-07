Manuel Mariscal (Vox) se lleva un 'Zas' por insultar a Rivera y echarle la culpa a un becario

Este miércoles en 'La Linterna' de Ángel Expósito, el periodista y colaborador del programa, Julio César Herrero, ha propinado un '¡ZAS, en toda la boca!' al responsable de comunicación de Vox, Manuel Mariscal. Ciudadanos ha decidido que no tiene nada de qué hablar con Vox porque quien le pide el apoyo para gobernar es el PP. Y Vox no quiere firmar sólo un acuerdo con quien le pide el apoyo, que es el PP, sino que también quiere que lo firme Ciudadanos. “Como el partido de Rivera no quiere ni verlos en pintura, los de Abascal están muy enfadados, porque creen que son unos apestados” remarca Herrero.