Luis del Val: "Estoy convencido de que Pedro Sánchez Pérez Castejón le va a ganar la guerra civil a Franco"

Bueno, pues yo te confieso que no estoy ni siquiera en primer curso de profecía y siempre que me he presentado sus péndulos saben de ingreso. Pero a pesar de todo me fijo mucho en el presente y trato de sacar conclusiones. La primera de ellas es que, a pesar de que cuando murió Franco, en la cama y por la edad como casi todo el mundo, Pedro I el Mentiroso solo tenía 3 años, a medida que iba creciendo, debió notar que estaba llamado a transformar la historia, y en este año, o como mucho al siguiente, estoy convencido de que Pedro Sánchez Pérez Castejón le va a ganar la guerra civil a Franco.

No parece que Franco se vaya a levantar de la sepultura ni tiene ningún partidario detrás. Así que el triunfador y vencedor de Franco después de llevar 50 años muerto va a ser Pedro I el Mentiroso. También me aventuro a profetizar que este año, cuando llegue el mes de abril, se celebrarán 80 años de la muerte de Adolfo Hitler. Y mira, me juego una cena a que los alemanes no lo van a celebrar, ni van a organizar una serie de actos, ni siquiera van a redactar una ley de memoria histórica, estén en el gobierno los socialdemócratas, los demócratas cristianos o quien sea. Los alemanes son muy raros y no les tira nada esto de ser progresistas.

Pero es que los franceses, fíjate, al año que viene se cumplirán los 75 años de la muerte de Petain, el que pactó con Hitler. Y me juego otra cena a que los franceses van a dejar la fecha con total indiferencia, también por su escaso espíritu progresista. Más aún, hace 6 años se celebraban los 100 años de la muerte del zar Nicolás II de Rusia y Putin no movió un dedo para recordar que estaba muerto. Todos, todos unos flojos, menos Pedro I el mentiroso, próximo vencedor de la guerra civil, en el año en que más alta será nuestra deuda externa. Es lo que tiene ganar guerras, que te endeudas mucho.