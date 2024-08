Leopoldo López: “La dictadura está dentro y fuera de Venezuela, con el miedo como herramienta”

Leopoldo López, líder opositor venezolano, ha hablado este miércoles desde Madrid con el director de La Linterna, Ángel Expósito, al que ha confesado que se sienten “optimistas” un mes después de las elecciones que, asegura, “Edmundo González ganó con el 70% de los votos y Maduro se lo intenta robar”. “Estamos optimistas, es muy importante lo que se logró el pasado 28 de julio, fue un antes y un después”, apunta en COPE.

“Nos toca seguir avanzando todos los días, dentro y fuera de Venezuela, para que el 10 de enero la jura pueda corresponder a quien ganó las elecciones, Edmundo González Urrutia”.

Además, el opositor venezolano ha querido comentar con Expósito las implicaciones que tiene el nombramiento de Delcy Rodríguez como vicepresidenta y ministra de petróleo del país sudamericano, además de Diosdado Cabello como ministro de Interior. “Son movimientos en los que se mantienen las mismas personas y han sido las mismas personas durante décadas”, explica López.

“Ponen ahí a Delcy Rodríguez a su predecesor, preso por Maduro, por una situación de manejo turbio del petróleo, que no era otra cosa que pelea entre bandas. Ahora, la banda está vinculada a Decly, donde hay persona como Jorge Giménez, presidente de la Federación de Fútbol de Venezuela, pero que es el testaferro de Delcy y encargado de la venta de petróleo al mercado negro con cobro a través de criptomoneda”.

“Por otro lado, Diosdado Cabello asume ya la posición de ministro de la represión, que es lo que es hoy el ministro de Interior”, concluye Leopoldo López en La Linterna sobre los últimos nombramientos.

EFE Fotografía cedida por prensa Miraflores de Delcy Rodríguez

El miedo como herramienta de Maduro

Así, el director de La Linterna le preguntaba si, aún estando en Madrid, sentían miedo por lo que pudiese hacer el chavismo. “En Venezuela hay miedo, y hay que reconocerlo, porque ha habido una represión brutal, no sólo por el número de persona, la arbitrariedad, la forma y la manera en la que están buscando a personas por poner cosas en redes sociales... El terror en las autocracias va creando ejemplos en diferentes grupos, como estudiantes, vecinos...”

Así, fuera de las fronteras, López asegura que han notado “el brazo largo de la represión de Maduro”. “Como en Chile donde mandó asesinar al teniente Ojeda, otros casos similares en Colombia y en España, en las últimas semanas se han visto grafitis de 'La fueria bolivariana está aquí', una frase de Diosdado Cabello. La dictadura está dentro y fuera de Venezuela, fomentando el miedo como su principal herramienta”, denuncia.

EFE El líder opositor venezolano Leopoldo López interviene en la "Concentración por la Verdad de Venezuela" convocada a nivel Mundial, en Madrid

Sobre los riesgos de olvido para el país americano, recuerda el opositor que en los últimos 3 años “Venezuela no estaba ya en las noticias, y eso no significaba que no siguiese el problema”. “El riesgo del olvido es latente y hay intereses en contra de la democracia. Están los intereses económicos, migratorios, energéticos... Algunos pensaban que estabilizando la dictadura se iba a contener la migración: falsa premisa. Otros pensaban que dando legitimidad a la dictadura se iba a lograr una negociación, y no se llegó a nada. Que los países democráticos asuman un compromiso con la democracia y, en este momento, está expresada en su aspecto más elemental: la gente votando”, concluye.