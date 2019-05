Junqueras se lleva un 'Zas' por declararse “preso político” al jurar como diputado

Tiempo de lectura: 1



Este martes en 'La Linterna' de Ángel Expósito, el periodista y colaborador del programa, Julio César Herrero, ha propinado un '¡ZAS, en toda la boca!' al diputado de Esquerra Republicana, Oriol Junqueras. En la primera jornada de las nuevas Cortes de esta XIII legislatura, le ha tocado a los investigados por el procés en prisión preventiva jurar su cargo como diputados y senador, en el caso de Raül Romeva. Por su parte, el líder independentista de ERC ha protagonizado la jornada por su forma de jurar su escaño.

“Bien es cierto que como desde los medios hemos creado la expectativa de a ver qué estupidez van a deponer, pues entonces todo parece mucho más trascendente. No tener reglamentada la fórmula de juramento permite estas cosas lamentables, chuscas y, en algunos casos, patéticas. Pero esto no es nuevo. Han tenido tiempo a reglamentar, no lo han hecho, y al circo del que se quejaba Cañamero se le han reproducido los payasos” ha lamentado Herrero sobre las palabras de Junqueras.