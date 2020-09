Expósito desvela los entresijos de la relación entre Sánchez e Iglesias: "No se tragan"

Este lunes, el director de 'La Linterna' ha arrancado su monólogo de las 19h valorando la negociación entre CaixaBank y Bankia para fusionarse. Según Expósito, esta operación deja en evidencia la desconfianza entre los socios de Gobierno. "No solo no se tragan, sino que no se fían el uno del otro y viceversa". Para argumentar esta premisa, el periodista ha recordado las declaraciones de esta mañana de Sánchez en TVE. Allí, el presidente del Gobierno ha reconocido que la vicepresidenta Nadia Calviño estaba al tanto del movimiento pero que Iglesias, en cambio, se enteró por la prensa.