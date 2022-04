¿Existe la felicidad? Una psicóloga responde a esta pregunta y da claves sobre salud mental en 'La Linterna'

Piénsalo durante unos segundos. ¿Cuándo fue la última vez que te sentiste feliz? ¿Donde estabas? ¿Con quién? Quizás no lo recuerdas porque muchas veces no somos capaces de valorar esos momentos y nos centramos en los problemas y las frustraciones. Te voy a hacer otra pregunta: ¿por qué muchas veces no nos permitimos ser felices? Vamos a buscar respuestas. Como cada martes, hablamos de salud mental con la psicóloga Aurora García Moreno.

¿De qué depende la felicidad? Esta psicóloga cuenta que "muchas personas acuden a consulta tristes a pesar de tenerlo todo. Causado este malestar por ese conflicto que se produce entre lo que son, lo que quieren ser o hacer. Sin darse cuenta de que no llevan las riendas de su vida. La felicidad depende de lo que somos y nuestra actitud frente a la vida". Es decir, de lo que deseamos y queremos conseguir. De esa satisfacción personal cuando logramos algo.