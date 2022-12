Esto es lo que le pasa a tu cuerpo tras una noche sin dormir: "Hay estudios que aseguran que crece un 30%"

La psicóloga Aurora García Morena explicaba este martes en La Linterna qué le pasa a nuestro cuerpo cuando estamos una noche sin dormir, apuntando que hay un aspecto de la personalidad que aumenta hasta en un 30% en estos casos, según un estudio. Además, la especialista aclara en COPE cuáles son las consecuencias de una bajada en las horas de sueño de manera continuada y cómo afecta en nuestro día a día además de nuestro aspecto físico.

Y es que este martes hemos hablado en La Linterna de trastornos del sueño. En España más de cuatro millones de personas lo padecen. Y más de 12 se despiertan con la sensación de no haber descansado. Nieves sufre estos problemas desde hace años. Ahora mismo tiene 60. No recuerda cuándo comenzaron pero sí que al principio no lo veía como un gran inconveniente.