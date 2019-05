Díaz Ayuso, en La Linterna, no descarta pactar con Vox: “Lo que tengo claro es que no pactaré con el PSOE”

Tiempo de lectura: 1



La candidata del Partido Popular a la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, no ha cerrado la puerta este lunes a emular el pacto a tres bandas de Andalucía tras los comicios del 26 de mayo. Aunque iniciativas como la supresión de las autonomías o la opinión de Vox sobre las armas no le “representan”, Ayuso ha subrayado que lo que no va a hacer es “pactar con el PSOE” porque, mantiene, “nunca” lo ha hecho y se muestra desconfiada de la posible postura de Ciudadanos tras las elecciones: “Ciudadanos no cuenta la verdad, porque en los ayuntamientos de la comunidad no me han negado un pacto con los socialistas. Yo quiero ver que pasa tras las generales y ver qué ocurre”.