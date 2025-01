Carlos Herrera señala qué tendría que ocurrir para que hubiese elecciones generales en 2025: "Un viento de cola"

Los comunicadores de COPE han querido lanzar este jueves sus previsiones de lo que deparará este 2025, ya no sólo en el mundo de la información general o la político, si no también en el deporte. Carlos Herrera, Jorge Bustos o Paco González han pasado por los micrófonos de La Linterna para brindar a Expósito su apuesta para los próximos doce meses.

El primero de ellos ha sido el director de Herrera en COPE, que ha subrayado que “hacer previsiones en el reino del Sanchismo es ciertamente perder el tiempo”. “Si hay algo cierto que Sánchez resistirá como gato panza arriba o se agarrará a ese sillón por más que los escándalos, por más que la inestabilidad política le aconsejara formar otro tipo de mayoría o exponerse al voto popular”.

Herrera y la posibilidad de elecciones

Para Carlos Herrera es evidente que, “si hay un viento de cola o el Sanchismo nota un viento de cola a través de encuestas formales, serias, no las del golfo de Tezanos y sus amigos”, el presidente podría sentirse tentado a convocar elecciones, según el periodista. “Si no, todo lo que ocurra fuera de la Moncloa le hace estar más expuesto a las iras de la justicia o los deseos de justicia o, desde luego, a las iras de la votación popular”.

Concluye el comunicador que el presidente “aguantará todo lo que pueda”. “Aunque yo pienso que no va a poder aguantar mucho tiempo más por morde, efectivamente, lo que en los juzgados y en los parlamentos, en la inestabilidad parlamentaria, le acucia”.

Europa Press El Congreso estudia el suplicatorio de José Luis Ábalos pedido por el Supremo

Bustos y los dos frentes

Por su parte, el codirector de Mediodía COPE, Jorge Bustos, ha señalada que, para este 2025, hay dos grandes asuntos en la mesa de trabajo de la Moncloa y quitándole el sueño al presidente. El primero es el frente judicial: “cada vez más informaciones que estrechan el cerco judicial en torno a la corrupción gubernamental, afectando directamente al entorno familiar del presidente y a cada vez más ministros de su gabinete”, señala el periodista.

Casos como el de Aldama, el caso fiscal general y el caso Begoña, “están solo al principio”. “Un poquito avanzados, pero falta todavía mucho y falta seguramente lo peor”, advierte Bustos. Y el segundo frente que apunta es la crisis parlamentaria: “ha perdido la mayoría, acabó el año encajando una derrota en el plan fiscal, lo que tiene que ver con el impuesto a las energéticas, porque Junts y PNV se van a alinear con el PP en votaciones de tipo económico y en el otro extremo tiene a Podemos exigiéndole que proteja a los okupas y que suba más impuestos”.

Casos con el de Aldama o Begoña están al principio y falta seguramente lo peor" Jorge Bustos Director de Mediodía COPE

En cualquier caso, el comunicador descarta la posibilidad de que triunfe una moción de censura con el apoyo de los de Puigdemont.

La fecha del 2025 para Paco González

Pero, más allá de la política, por La Linterna ha pasado también el director de Tiempo de Juego, Paco González, que ha señalado el que será para él el evento deportivo que marcará este 2025. “Me quedaría con el Mundial de Clubes y ya sé que probablemente esto solo le incumba a seguidores del Madrid y del Atlético de Madrid, pero es que es la primera vez que se va a hacer, va a ser durante cuatro años, va a ser un experimento y yo creo que con el tiempo va a cuajar”, destaca el comunicador deportivo.

Paco González, Manolo Lama y Juanma Castaño

Eso sí, reconoce González que, de los 32 clubes hay 16 que sabemos que no pueden ganar, nunca, aunque estén borrachos todos los árbitros”. “Que sabemos que hay muchos clubes buenísimos, importantísimos, por ejemplo de Europa que se quedan sin participar también, es verdad, pero me parece que es una primera probatura de algo que tarde o temprano va a cuajar, así que me quedaría con el Mundial de Clubes porque la Liga de Naciones estoy seguro que la ganamos, así que bueno, qué alegría nos vamos a llevar como siempre con el deporte”, concluye.