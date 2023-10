Una nueva vida en Camboya gracias a la educación

Alan Antich, voluntario en Battambang junto al prefecto apostólico Kike Figaredo SJ, es la persona por medio de la cual conocemos la historia de Wen. Es uno de los testimonios que Alan está recogiendo en un libro que pretende publicar pronto. Conoció en 2019 a este hombre cuando llegó por primera vez de voluntario a Camboya. Allí le impresionó su fortaleza, su origen y su capacidad de salir de sus circunstancias para demostrar su valía y ayudar a otros.

El propio Wen entra por audio para contar cómo fue su infancia, en la que vivía con su abuela, que lo llevaba a sus espaldas a todos sitios; cómo fueron engañados para mendigar en Tailandia para ganar dinero para otros y cómo encontró a Kike Figaredo y fue enviado al Centro Pedro Arrupe, donde ha podido emprender una nueva vida.





"Wen cuenta de pasada esa etapa de su vida, pero es muy duro lo que tuvo que vivir. Fueron a Tailandia durante meses, a pie por el bosque. Una de las cosas más importantes de él es que sabe quién es, cuáles son sus raíces y de su proceso y lo que está viviendo ahora mismo. Eso le permite valorar mucho su presente y su futuro y puede inspirarnos mucho a todos", cuenta Antich.



Desde su silla de ruedas, Wen ha estudiado, se ha formado, ha viajado y ahora se prepara para formar y ayudar él a otras personas. En la actualidad, Wen incluso trabaja en el centro. Su vida entera ha cambiado. "La educación es la clave. A Wen se le abre la puerta de la educación tras su encuentro con Kike y eso le permite transformar su vida. Augurar un futuro en zonas como Camboya o países así, pasa por la educación. Es la única manera de salir de la pobreza", constata este voluntario.





Resulta conmovedor escuchar a Wen, "Pirulo", hablar de Kike Figaredo SJ. "Kike es muy importante para mí. Sin su apoyo no estaría aquí. Me ha dado mucho y no sólo a mí. No podría imaginarme quién sería gracias a su apoyo. Ha cambiado mi vida".