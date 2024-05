"Yo no quiero tu ingeniería ni tus idiomas, sólo te quiero a ti". Conoce el testimonio de Sor Lorena

Este domingo, el 26 de mayo, la Iglesia celebra la solemnidad de la Santísima Trinidad. Además de celebrar que el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo, se unen en un solo Dios verdadero, también celebramos la Jornada Pro Orantibus. Lo que queremos es agradecer, a través de la oración, a aquellos que han consagrado su vida justamente a eso, a rezar por el mundo.

Y es por eso que en 'La Linterna de la Iglesia' queremos conocer la vida y la trayectoria de alguien que se dedica, desde hace 18 años, a rezar, a hacer apostolado y a evangelizar en su propia casa, la hermana Lorena, quien pertenece, desde hace 18 años, al insituto religioso Iesu Communio.

Lorena, el ejemplo de hermana mayor responsable

“Siempre he sido una niña alegre, siempre he sentido que Jesús me llamaba pero que era yo quien siempre le respondía. Para mí conocer a las hermanas de Lerma fue como el episodio del Evangelio en el que un hombre encuentra un tesoro en el campo. Lo vende todo y vuelve a comprar el campo; pues para mí, conocerlas fue encontrar a Jesucristo, mi tesoro... tenía el deseo de volver y saber si era ahí donde me quería.” Además, Lorena añadía que sintió claramente un mensaje de Jesús, una luz en el corazón: "Yo te he creado, para qué quiero tu ingenieria, no necesito que hables idiomas... no quiero nada de ti, te quiero a ti."

Un momento fundamental para el discernimiento en la vida de Lorena se produce cuando le pidieron que buscara esa vocación de nuevo en México, en su país de origen. “Me dí cuenta que llevaba toda la vida queriéndo ofrecerle la vida al Señor, como quien escribe un libro, pero lo escribía yo. Mi relación se reducía a una dedicatoria: para el Señor de Lore. Cuando conocí a las hermanas, la dedicatoria se convirtió en una suplica. Empecé a llamar insistentemente a la puerta y las hermanas le recomendaron que sería más fácil que Dios me llamara en México”.

Pasó un tiempo y Lorena seguía teniendo en su corazón ese deseo. Fue así como volvió y conoció a fondo a las hermanas para saber si Jesús, finalmente, le regalaba esta vocación. “Sin embargo, al salir de la experiencia me vi en Madrid como una extranjera. Eso significaba que en el convento me había sentido más en mi tierra que nunca. Fue entonces cuando las llamé y les dije que quería entrar a formar parte del Iesu Communio”.





"Sostener a cada persona en oración diciéndoles que no están solos"

El carisma de este instituto religioso se sustenta en dos pulmones; por un lado, encontramos la oración, la parte orante, la vida contemplativa, “Sostener a cada persona en oración diciéndoles que no están solos, que estás hecho para vivir”. Al mismo tiempo, tenemos el pulmón del testimonio: “A casa se acerca mucha gente para conocer a Dios”.

A pesar de esto, la crisis de vocaciones existe, pues, aunque Dios sigue llamando, no encontramos tanta respuesta como nos gustaría. A esto, Lorena añadía que “urge vivir, urgen personas que se entreguen por entero, los jóvenes que tienen necesidad de ver personas vivas. Por eso es que Dios llena nuestra vida de vida y eso se extiende”.

Para finalizar, le hemos preguntado a la hermana Lorena qué mensaje le gustaría mandar a todo el que está buscando pero, tal vez,aún no encuentra. Lorena añadía que “No estás solo en tu búsqueda, acércate a la Iglesia, a Jesús... quien arriesga por Cristo, jamás se equivoca. Como decía Benedicto XVI... “No tengáis miedo, quien deja entrar a Cristo en la vida, no pierde nada, nada, nada de lo que hace la vida libre, bella y grande".