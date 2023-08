Nuevo rector en la Universidad Pontificia de Salamanca: "Nuestra aportación debe dimanar de la fe"

La Universidad Pontificia de Salamanca tiene nuevo rector desde esta semana. Se trata del sacerdote Santiago García-Jalón de la Lama, natural de La Rioja. Tiene 67 años y es catedrático de Filología Hebrea en la Facultad de Filosofía, de la que hasta ahora era decano. "La verdad es que después de 32 años como profesor en la UPSA, uno no se lo espera", ha dicho el nuevo rector de la UPSA, Santiago García-Jalón de la Lama, en 'La Linterna de la Iglesia'. "En las semanas previas a mi propuesta, empecé a sospecharlo, pero si a mí me hubieran preguntado sobre mis proyectos hace un año, no había mencionado el de ser rector. Me esperaba más bien el de jubilarme".

"La universidad y los profesores tenemos que ser conscientes de que nuestra aportación al mundo académico tiene que dimanar de la fe. No somos una universidad neutra, tenemos que aportar lo que lo que la fe ilumina al trabajo académico", ha explicado García-Jalón de la Lama en COPE. "Esta es la Universidad de la Conferencia Episcopal y, por consiguiente, tenemos que mantener una relación muy fluida. Por otra parte nos vincula de una manera muy especial al dicasterio romano por esa condición de pontificia".

Fortalecer lazos con la Conferencia Episcopal

"La relación entre la UPSA y los obispos es buena y, desde luego, todos mis predecesores han mantenido esa relación", ha asegurado el rector de la Universidad Pontificia de Salamanca, Santiago García-Jalón de la Lama, en 'La Linterna de la Iglesia de COPE'. "Se trataría de hacer esa relación habitual, que no que no se viera solamente de forma ocasional, o cuando surge alguna dificultad, sino de establecer una cierta frecuencia".

Después de 32 años, el nuevo rector ha asegurado que cuenta "con muchos amigos entre los profesores", con los que mantiene una relación fluida que sirve "para que me hagan sus sugerencias, que me ayuden y que pueda explicarles mis decisiones, así que no me pongo al frente de una institución de personas desconocidas". Además, García-Jalón de la Lama ha contado en COPE que, tanto la anterior el rectora como los vicerrectores, "están prestando toda su colaboración, desde cosas mínimas hasta sugerencias importantes. Y todos ellos me han hecho llegar sus informes y sus visiones de cómo está la universidad y de qué necesita".