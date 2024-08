Naim, testigo del genocidio cristiano de Irak: "no estábamos dispuestos a renunciar a nuestra fe"

El 6 de agosto de 2014 marcó un antes y un después para miles de familias cristianas en Irak. Ese día, la invasión del Estado Islámico obligó a más de 120.000 cristianos a huir de sus hogares. Hoy, diez años después, la región comienza a ver un renacimiento de la presencia cristiana, aunque las cicatrices del conflicto siguen presentes.



El sacerdote Naim Shoshandy, originario de la ciudad de Qaraqosh, vivió en primera persona la invasión. Durante esta entrevista en 'La Linterna de la Iglesia', presentada por Álvaro Sáez, Naim se ha emocionado al escuchar el Padre nuestro cantada por él en arameo: “me emociona por el idioma, porque me recuerda a mi tierra... Allí, los católicos hablamos y rezamos en la lengua de Jesús, en arameo. Me ha sorprendido, no esperaba escuchar esto”.

"Un prueba de fe, de seguirle sin tener miedo"

Naim ha explicado cómo vivió él la llegada del Estado islámico: “fue casi como una prueba para nosotros en la fe, para seguirle sin tener miedo. Para mí, ese día, el 6 de agosto de 2014, simboliza una tragedia colectiva que forma parte de todo el país de Irak”.



El grupo impuso en el país tres condiciones a los cristianos: convertirse al islam, pagar un impuesto islámico o abandonar el territorio bajo amenaza de muerte. A pesar de la desesperación, “los católicos no estábamos dispuestos a renunciar a nuestra fe”.



Durante la entrevista, el sacerdote también ha hablado sobre su vida actual en Albacete, donde tiene a su cargo cuatro parroquias. A pesar de estar lejos de su familia, ha encontrado una nueva comunidad en España. Recordó, además, su tiempo en un campo de refugiados y cómo, incluso en medio de la adversidad, celebraban misa en lugares insólitos, como en medio de un supermercado, en tiendas o en un lado de la calle.

"Hay que ser valiente y tener fe"

Asimismo, Naim ha reflexionado sobre la difícil realidad de ser cristiano en Irak: “Tienes que prepararte para ser mártir. Vivir como cristiano en Irak no es fácil, hay que ser valiente y tener fe.No tengas miedo para seguir a Jesús”. El sacrificio no es solo una posibilidad, sino una realidad para muchos, como lo fue para su hermano mayor, asesinado por su fe.



Finalmente, Naim ha expresado su gratitud hacia la organización Iglesia Necesitada y, en especial, hacia la Iglesia española, por su apoyo en la reconstrucción de ciudades como Qaraqosh y Mosul. “No solo han reconstruido casas e iglesias, sino que han dado ánimo a los que regresan mostrando que no están solos”.





Su encuentro con el Papa Francisco: “Lloraba como un niño"

El sacerdote también compartió un momento profundamente emotivo de su vida: su encuentro con el Papa Francisco en marzo de 2019. “Lloraba como un niño... fue un momento que ha marcado mi corazón. Fue el 20 de marzo de 2019, nunca lo olvidaré. Me cogió las mandos como un padre... no tengo palabras”.

“No tengo miedo de volver"

Sobre su futuro, Naim indicó que estará "donde Dios quiera". Aunque no descarta regresar a Irak, aseguró: “No tengo miedo de volver. Cuando el Señor me diga 'ya, Naim', tu misión aquí ha terminado, me iré y volveré”.