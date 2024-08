La 'Macroboda' que unirá a Giovanna y Javier: "Sin lo accesorio, el sacramento cobra importancia"

Javier Sánchez- Cervera es párroco en la Iglesia de San Sebastián Mártir, en la localidad de San Sebastián de los Reyes, en Madrid. En su parroquia, Javier celebra bautizos, comuniones y bodas, y en un momento dado se dio cuenta que la mayoría de niños a los que bautizaba, eran hijos de padres que no estaban casados. Los motivos eran siempre los mismos: no habían tenido tiempo para hacerlo, casarse era algo muy caro o no tenían cerca a sus familiares para celebrarlo.Tras darle unas cuantas vueltas al asunto y reflexionarlo mucho se puso manos a la obra y decidió organizar la primera 'Macroboda' en la localidad, un evento que se va a celebrar el próximo jueves, 29 de agosto, fecha que coincide con las fiestas del Cristo de los Remedios, a las 20:30h de la tarde y en el que 18 parejas de novios se van a dar el 'sí quiero' a la vez.

“Macroboda, tu sueño se puede hacer realidad”

Javier nos ha acompañado en'La Linterna de la Iglesia' para explicarnos todos los detalles de la 'Macroboda' y de cómo surgió esta idea. Nos contaba que todos nos estamos dando cuenta del hecho de que la gente se casa con cada vez menos frecuencia y que ante esto debíamos preguntarnos qué estábamos haciendo para ponerle remedio. “Para dar a conocer la 'Macroboda' contamos con diferentes ayudas: por un lado el Ayuntamiento colaboró, los medios locales hicieron publicidad con un vídeo, también colgamos una pancarta con un lema “Macroboda, tu sueño se puede hacer realidad” con un código QR incluido y por último, lo anunciábamos al final de cada misa. Solamente en el primer anuncio, se apuntaron cuatro parejas”.

"Las parejas sentían la necesidad de dar un paso adelante en su relación"

Además, la formación y el discernimiento espiritual ha sido otra de las partes fundamentales en la preparación de esta 'Macroboda' y se han pedido una serie de requisitos a cada una de las parejas para poder participar en ella: entre algunas, que las parejas llevaran cinco años conviviendo o que ya estuvieran casados por lo civil. Javier apuntaba que cuando celebraban el cursillo de novios, todas y cada una de estas parejas “Sentían la necesidad de dar un paso adelante en su relación, la celebración les daba igual pero necesitaban el sacramento, que Dios bendijera su matrimonio. Los ponentes del curso dijeron que 'habían visto un deseo de conocer lo que es el matrimonio que les costaba mucho encontrarlo en otros cursos de novios. Al quitar todo lo accesorio, el sacramento ha cobrado importancia de verdad, es algo muy de Dios”.

El Evangelio del Papa unió a Javier y a Giovanna

Además de Javier, cabeza pensante de este proyecto tan ambicioso, nos han acompañado en el estudio de 'La Linterna de la Iglesia' dos de las parejas que contraerán matrimonio en esta 'Macroboda', Javier García y Giovanna Mirra. Javier tiene 51 años y hace tres años perdió a su mujer a causa de un cáncer. En ese momento estaba muy alejado de la Iglesia y fue su madre la que le regaló el Evangelio del Papa Francisco. En una convivencia a la que se apuntó, conoció a Giovanna y la invitó a que lo leyeran juntos y así empezaron una relación que llega hasta hoy y será el jueves que viene cuando se unirán en santo matrimonio.

“Al principio tuve miedo de contárselo a mis hijos, pedí a unas monjas que rezaran por mí para que me dieran la fuerza y valentía necesarias para contar esta noticia. Al día siguiente nos reunimos todos y dije nos queríamos casar. Para mi sorpresa, todos se levantaron y me abrazaron, todo el miedo que tenía se desvaneció”, apuntaba Javier. Giovanna, por su parte, comenzó a sentir que todo le llevaba hasta el matrimonio con Javier y que el Señor “nos ponía en muchas misiones diferentes juntos, y sentía que estábamos en el camino correcto".