Irene Pozo: "No perdemos nada por intentar poner un poco de buen humor, alegría y esperanza"

Decían que el Papa Juan XXIII era una persona con muy buen sentido del humor. Tanto, que cuentan que siempre trataba de ver el lado bueno de las cosas. En una ocasión un periodista le preguntó por qué tenía siempre tanto dinamismo al trabajar y el Papa Roncalli contestó: seguramente sea por un ingrediente que probablemente usted no tiene y yo si: el buen humor.

Era el Papa Bueno que nos dejó como herencia el sentido del buen humor. Y también la alegría que tan necesaria se hace en este tiempo porque de ahí también nace la esperanza, y en la esperanza está el ver las cosas de otra manera.

Dice el refrán: al mal tiempo, buena cara. Y no se refiere a los fenómenos metereológicos, si no a ese tiempo que parece que nos aprieta un poco a veces y nos preocupa más de la cuenta.

Cuando atravesamos etapas inciertas, difíciles, de las que parecen no tener salida y que se estancan en el tiempo, no podemos dejar que la desesperanza se instale en nosotros. Se que en la teoría todo es fácil, pero no perdemos nada por intentar poner un poco de buen humor, alegría y esperanza.

Porque esa imagen positiva en nosotros, estoy segur que se contagiará a quien tenemos al lado. Y también la sonrisa. De esas que descolocan en momentos de tristeza. De esas que arropan ? consuelan.

Hay personas que están siempre de buen humor. Hay personas de esas que, como dirían nuestros jóvenes,'dan buen rollo'. Yo quiero contagiarme de esa felicidad y hacer de ella un camino de esperanza. Es el sentir cristiano tan necesario en el mundo que nos rodea. ¿Lo intentamos?