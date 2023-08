Entrar en Champions y regresar a Primera: los deseos de los capellanes del Betis y Zaragoza

Ha arrancado la nueva temporada de Liga 2023/2024. La afición vuelve a vibrar con sus equipos, y a estar con ellos en las victorias y de las derrotas. Es un momento en el que se renueva la ilusión de todos por conseguir los objetivos marcados. Algunos lo conseguirán, otros no. Pero lo que queda al final es el amor a unos colores.

Y ese amor a los colores de un equipo es incondicional que comparten afición, trabajadores de un club, junta directiva... y los capellanes.

Aprovechando que el balón ha comenzado a rodar en España,'La Linterna de la Iglesia' se ha puesto en contacto con los capellanes del Betis y del Real Zaragoza,recuperando así aquella tertulia de capellanes que muchos recuerdan del programa 'Al Sur de la Semana' que se emitía los fines de semana en COPE.

El Padre Javier Santos es capellán del conjunto verdiblanco y el socio número 650 del club. Y lo primero que ha hecho en su intervención en el programa es acordarse de otro párroco, el Padre Indalecio, capellán del eterno rival del Betis, el Sevilla F.C:“Cuando le veo me meto mucho con él y se enfada conmigo, pero le digo que es de broma. Este año me he metido mucho con él porque el Sevilla ha estado mal, pero como dice el refrán, el que 'ríe último ríe dos veces' y como han ganado la UEFA se ha reído de mí dos veces”.

Por su parte el capellán del Zaragoza, Fernando Arregui, ha sido más diplomático, recordando al sacerdote Juan Antonio Gracia, que durante muchos años fue capellán del conjunto maño y es una figura muy querida en el club aragonés: “Yo llegué hace cinco años, cuando Gracia vio conveniente poner a un capellán, que tiene función importante en los clubes”.

Aunque Arregui es el responsable de este importante ámbito, el Padre Gracia permanece como emérito y mantiene relación estrecha con el club. En este sentido, Arregui ha aseverado que el papel de los capellanes en el fútbol tiene un valor singular, máxime en un deporte donde la línea entre el éxito y el fracaso es muy fina.

“En el fútbol se mueven muchas personas, jugadores, cuerpo técnico, trabajadores, directivos, socios... y para mí hay algo importante que se olvida a veces, que incluso los que dan la cara son personas, con todo lo que esto significa. Nuestra tarea es estar sin molestar para quien necesite algo se lo podamos dar, acompañar sobre todo en momentos de mayor dificultad”.

Argumento que ha secundado el capellán del Betis, quien ha precisado que siempre “ha servido al Betis sin servirme del Betis. Cuando me necesitan como sacerdote, que me llamen. Lo último que he hecho como sacerdote es casar a un bético. El 26 de junio en la Esperanza de Triana se casó Antonio Barragán, que últimamente ha estado jugando en el Elche, y he bautizado a hijos de jugadores, he celebrado la Eucaristía por algún miembro de la junta directiva... es decir, para servir”, ha insistido el Padre Javier.

En cuanto a los objetivos de ambos clubes para esta temporada son muy diferentes. Para el Zaragoza es regresar a la Primera División, mientras que para el Betis es volver a clasificarse para Europa, competición en la que estará este año.

El Padre Fernando Arregui percibe en el ambiente zaragocista ilusión para lograr la gesta: “Tenemos ilusión este año por los cambios estructurales en el club, a nivel de fichajes y tenemos una perspectiva muy animosa, esperanzada y la prueba de ello es que el club se acerca a los 30.000 abonados. Curiosamente llevamos mucho en Segunda pero la afición sigue empujando y creyendo en la fuerza y poder del Zaragoza”, ha agradecido.

Por su parte el Padre Javier comenta en 'La Linterna de la Iglesia' que estaba deseando de que comenzara la temporada, y tiene muy claro por lo que rezará: “Que por lo menos nos clasifiquemos para la UEFA y si el Señor del Cachorro y la Virgen de los Reyes nos ayuda, entrar en la Champions. Y deseo que el Zaragoza llegue pronto a ser un equipo de Primera”.

Que Dios reparta suerte para todos, y que gane el mejor.