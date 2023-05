Capellán de un hospital durante 40 años: "En el final, uno se cuestiona muchas cosas y la fe lo tranquiliza"

Este domingo, la Iglesia en España celebra la Pascua del Enfermo. Con ella se pone fin a la campaña que comenzó el 11 de febrero, en la fiesta de la Virgen de Lourdes y Jornada Mundial del Enfermo. Una de las tareas que la Iglesia lleva a cabo es el acompañamiento a los enfermos y a las personas que sufren, una labor que no sería posible sin los capellanes de los hospitales. Este viernes Irene Pozo ha hablado con uno de ellos, Miguel Ángel Monge, que ha acompañado durante más de 40 años a miles de personas en la Clínica Universidad de Navarra de Pamplona.

"Yo también soy médico, pero desde el año 92 me propusieron ser capellán y me gustó tanto que ahí sigo", ha dicho el sacerdote Miguel Ángel Monge en 'La Linterna de la Iglesia' de COPE. "Dentro del hospital he celebrado todo tipo de sacramentos, hasta matrimonios, porque hay gente que está al final de la vida y se quiere casar poco antes de morir".

En estos años ha notado el debilitamiento de la fe: "Puede haber algún caso de personas que no creen en Dios y que viven la última parte de su vida con tranquilidad, pero eso es raro. Uno se cuestiona cosas en esos momentos y con la fe se tranquiliza uno mucho más. Esa persona muere mucho más serenamente".

Miguel Ángel ha coincidido como capellán con muchas personalidades y personajes conocidos. Uno de ellos fue don Juan de Borbón, el abuelo de Felipe VI: "Era un hombre agradable y simpático, un cristiano de los de siempre y que quería tener misa", ha contado en 'La Linterna de la Iglesia' de COPE.

Algunos de los momentos que ha vivido Miguel Ángel Monge durante esos más de 40 años en la Clínica Universidad de Navarra de Pamplona se pueden encontrar ahora en el libro ‘Recuerdos de un capellán’, de Ediciones Universidad de Navarra.