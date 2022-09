Así es la labor de la Pastoral Penitenciaria: "El servicio más grande son las casas de acogida"

Mañana celebramos el Día de la Merced, un día especial en los centros penitenciarios de nuestro país. Y es que Nuestra Señora de la Merced es la patrona de las cárceles y de los reclusos que hay en su interior.

La Iglesia también está presente allí con 160 capellanes y más de 2.100 voluntarios. Mariola Ballester es una de ellas. Comenzó a colaborar con esta pastoral cuando los mercedarios se hicieron cargo de su parroquia, en Elche: "Ellos venían a hacerse cargo de la Prisión de Fontcalent y, a partir de ahí, empezaron a generar un grupito de voluntarios. Yo empecé, única y exclusivamente, a ir a las eucaristías a tocar la guitarra", explica.

De eso hace ya 27 años. Mariola es ahora la delegada de Pastoral Penitenciaria de la diócesis de Orihuela-Alicante. Dentro de la cárcel realizan todo tipo de actividades pastorales para los internos: misas, catequesis, talleres de todo tipo... Pero fuera también realizan una labor fundamental para las personas privadas de libertad. En especial, con los pisos de acogida: "Son personas que, si no firmamos la acogida y vienen a nuestros hogares, no podrían disfrutar de esos permisos. Y si no pueden disfrutarlos, les cuesta luego más trabajo progresar de grado", señala la voluntaria.

Pero si la pastoral penitenciaria en Alicante tiene algo de especial respecto a la que se realiza en otros puntos de nuestra geografía es la atención que se presta a los internos del psiquiátrico penal que hay en la provincia, uno de los 2 que tenemos en España: "Los voluntarios vamos allí cada semana y hacemos diferentes talleres. Tenemos un taller de costura con las mujeres; uno que lo llamamos 'Encuentros a media tarde', que hacemos con dos módulos y que es de diálogo; tenemos talleres de educación en la fe; salidas terapéuticas, por ejemplo salir por la mañana y volver por la tarde a la playa, a comer o a dar un paseo por la ciudad...", cuenta Mariola.

Para sus internos, poder contar con los pisos de acogida de la diócesis es todavía más importante que para el resto de presos: "El servicio más grande que les ofrecemos son las casas de acogida, tanto para las chicas como para los chicos, para que puedan ir saliendo de prisión", afirma la delegada de Pastoral Penitenciaria de Orihuela-Alicante.

En definitiva, se trata de acompañar el proceso que viven estas personas en la cárcel, desde una atención humana integral, y tratar de ayudarles a reintegrarse en la sociedad una vez hayan saldado su deuda con ella.