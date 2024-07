Antonio José Valín apunta la falta de vocaciones como el desafío de la diócesis de Tui-Vigo

Antonio José Valín toma posesión este sábado, 20 de julio, como obispo de la diócesis de Tui-Vigo en la Catedral de Tui. Será el arzobispo de Santiago, Francisco José Prieto, quien ordene al nuevo obispo ante más de 800 personas que se congregarán en el templo gallego.

Nacido hace 56 años en Lugo, Valín toma el testigo de Luis Quinteiro al frente de la diócesis. A lo largo de su trayectoria pastoral, ha estado vinculado a la formación religiosa de los jóvenes y es consciente de la importancia de acercar a este colectivo a la Iglesia y a Cristo.

En la diócesis de Mondoñedo-Ferrol lo ha sido casi todo: profesor, rector del seminario, párroco y en los últimos años vicario general. En 'La Linterna de la Iglesia' ha compartido cómo fue el momento en el que le comunicaron que el Papa Francisco le nombraba obispo de Tui-Vigo.

“Nunca me lo imaginé, cuando recibí la llamada y vi un correo electrónico del Nuncio pensé que era una broma de algún compañero, pero cuando hablo con el Nuncio y m hace la propuesta me quedé sorprendido y sin saber qué contestar. Piensas que es imposible”, asegura.

Desde el primer momento Antonio José Valín se ha sentido arropado por los que integran la diócesis de la que será su pastor a partirde este sábado: “He recibido llamadas y correos acogiéndome y alegrándose del nombramiento. Una sensación increíble porque no soy tan conocido como para eso, pero la gente lo vivió y yo lo he vivido con esa alegría de decir que voy a una Iglesia hermana que me acoge y que siento como mi casa”, ha explicado.

La falta de vocaciones o el envejecimiento, entre los retos de la Iglesia viguesa

Su etapa como párroco, rector o vicario general le ha servido para tener una visión “más rica de la Iglesia”, así como para conocer las problemáticas de distintos colectivos como el de los jóvenes, la educación o los seminarios. Una experiencia, confía Valín, que le sirva en su etapa como obispo de Tui-Vigo.

“Todo eso me ha configurado y ahora mismo cuando llegue a esta diócesis y me tenga que enfrentar a los problemas no será una visíón en abstracto, sino que lo he vivido. Han sido años muy ricos y variados y me va a servir para el ministerio de ahora”, ha señalado.

Aunque todavía tiene que aterrizar en la diócesis viguesa, Antonio José Valín cree que se trata de una sede marcada por una gran ciudad como es Vigo, pero con los retos comunes a toda la Iglesia de Galicia y Española:“Está la realidad marinera, industrial, la inmigración... pero el reto es el que tenemos en Galicia, que es el reto vocacional, la falta de clero, la población envejecida... Son los temas comunes”.

Cuestionado por la puesta en marcha del Seminario Mayor Interdiocesano el pasado mes de mayo de Santiago de Compostela, Tui-Vigo y Mondoñedo-Ferrol, Valín asegura que se trata de un paso urgente y necesario: “Me he reunido con las diócesis implicadas y los formadores y el proyecto que ha preparado el equipo formativo es entusiasmante y puede responder a la realidad vocacional de aquí”, ha confiado.