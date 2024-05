El joven Gabriel: "El impacto de los movimientos sociales es mayor que el que puedes hacer votando"

Gabriel me dice que cree "“que el impacto de los movimientos sociales es mayor que el que puedes hacer votando. Cuando hay un desahucio el que va a estar allí es la persona cercana no va a venir ningún político de arriba seguramente”.

Quien apuesta por los movimientos sociales como una herramientas más práctica para solucionar los problemas cotidianos cursa 5º de Ciencias Políticas en la Universidad Pompeu Fabra. Le pido a Gabriel que me defina qué es en teoría la política. Cómo se la enseñan en la Facultad.

Este joven recuerda una cosa que le marcó bastante. Ocurría cuando empezaba la carrera. "Un profe me dijo que la labor del político es poner en una balanza a qué cosas rescindir y a qué cosas priorizar. Cuando tú haces políticas tienes que aceptar que una parte de la población seguramente va a estar afectada negativamente”.

Gabriel estudia y al mismo tiempo está haciendo prácticas en una consultora. Esta compañía se presenta a proyectos de la administración pública. Trabaja 5 horas al día. Su salario está cerca de los 700 euros.

Y lo invierte, entre otras cosas, en viajes, ocio. Insiste en que no piensa ahorrar para una hipoteca. Suspira cuando le pregunto también a él por sus preocupaciones y me enumera las mismas que otros jóvenes con los que he estado. Gabriel es el pequeño de tres hermanos. Cuando le localicé hace unas semanas porque quería que le conocieras, no tenía muy claro si votaría.

La principal fuente de información de los jóvenes catalanes menores de 35 años son las redes sociales. No van a los mítines. Puede contar con los dedos de una mano a los que ha acudido.

Me despido de Gabriel y se agolpan en mi cabeza el estado de ánimo y las preocupaciones que ha provocado en esta generación el laberinto de la política catalana.